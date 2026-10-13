Recolección de residuos: concejales de distintos bloques piden informes y mejoras en el servicio

Por Santotomealdía



La organización de la recolección de residuos en nuestra ciudad motivó la presentación de dos proyectos de comunicación que ingresaron este martes al Concejo Municipal. Las iniciativas solicitan información sobre los recursos afectados al servicio y mejoras en su frecuencia, horarios y comunicación con los vecinos.

Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rodrigo Escandell piden conocer la disponibilidad de camiones, los recorridos y el personal, además de consultar por el uso de compactadores para retirar ramas. Por su parte, Alejandra Chena, del bloque Unidos, propone ajustar la periodicidad de la recolección, informar los horarios y anticipar cambios en la prestación.

El proyecto de Alvizo, Zamora y Escandell se fundamenta en consultas de vecinos que, según señalan sus autores, manifestaron haber observado camiones compactadores destinados a la recolección domiciliaria utilizados para el retiro de ramas. La iniciativa busca precisar si esa práctica es habitual u ocasional y en qué circunstancias se realiza.

También solicita detallar cuántos vehículos están afectados al servicio, cuántos compactadores se encuentran operativos y cuántos fuera de funcionamiento, con los motivos correspondientes. A esto suma un pedido de información sobre las unidades y los recursos destinados específicamente a ramas y residuos de poda.

En cuanto a la organización, requiere conocer zonas de cobertura, días y horarios, cantidad de recorridos y vehículos asignados a cada uno, además del personal involucrado. El pedido incluye el área responsable de planificar y supervisar la prestación y los sitios de disposición final o transferencia de los residuos.

Horarios, frecuencia y atención de reclamos

En su proyecto, Chena advierte una falta generalizada de higiene urbana y una pérdida de previsibilidad en la recolección. Según sostiene en los fundamentos, las irregularidades favorecen la rotura de bolsas y la dispersión de residuos, mientras que en algunos sectores el servicio resulta espaciado o no se presta, por dificultades de acceso y otras razones.

La concejal solicita que el Ejecutivo, a través del área correspondiente, realice ajustes en los horarios y la periodicidad de la recolección y comunique a los frentistas cuándo deben sacar sus residuos. También plantea que se anticipen modificaciones por razones logísticas o de fuerza mayor.

Además, propone recibir y trabajar en la solución de los reclamos vinculados con horarios y zonas donde no se pueda cumplir el servicio en tiempo y forma. En sus fundamentos señala que una información coordinada permite facilitar la colaboración de los vecinos con la limpieza urbana.

Ambas iniciativas quedaron planteadas ante el Concejo con distintos objetivos: una busca conocer en detalle cómo funciona el servicio y la otra solicita ajustes para hacerlo más previsible. Su ingreso en la sesión no implica todavía la aprobación de los pedidos al Ejecutivo.