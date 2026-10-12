Femicidio en Rosario: una joven fue hallada muerta en una valija y un expolicía permanece detenido

Una joven de 26 años fue encontrada muerta dentro de una valija en una pensión de Juan José Paso al 6200, en Rosario, durante la madrugada del domingo 11 de octubre. Por el hecho permanece detenido un expolicía de 37 años, mientras la Fiscalía investiga el caso como un femicidio.

La víctima fue identificada como Bárbara Camila Aragón, oriunda de Villa Gobernador Gálvez, cuyos familiares la buscaban desde el sábado. El resultado preliminar de la autopsia indicó que falleció por asfixia y no detectó otros signos de violencia. El detenido deberá afrontar una audiencia imputativa en los próximos días.

Según informaron Rosario3 y Noticias Argentinas, el relato de un remisero permitió orientar la búsqueda hacia la pensión. El conductor había llevado a Bárbara hasta ese domicilio el sábado por la mañana y, minutos después, recibió un mensaje de la joven para que regresara a buscarla. Cuando volvió, tocó bocina, pero no obtuvo respuesta y se retiró.

Ante la falta de noticias, los familiares acudieron al lugar y dieron aviso a la Policía. Con autorización de la propietaria, los agentes ingresaron al inmueble y realizaron una búsqueda en un departamento de la planta alta, donde encontraron al sospechoso y el cuerpo de la joven.

Una médica del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento. La escena fue preservada y el cuerpo trasladado al Instituto Médico Legal, donde se realizó la autopsia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación. La funcionaria dispuso la detención del hombre en el marco de la causa por homicidio calificado por femicidio.

Durante el procedimiento también fue secuestrado un teléfono celular, remitido a la Policía de Investigaciones para la realización de pericias informáticas destinadas a esclarecer las circunstancias del crimen.

Los antecedentes del detenido

El sospechoso, identificado como Eliel S., había sido exonerado de la Policía de Santa Fe y en 2021 recibió una condena de seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista, según publicó Rosario3.

Ese medio recordó además que, en julio de 2024, había sido demorado en un procedimiento por llevar prendas con insignias policiales y una réplica de arma. En esa oportunidad también se investigó una motocicleta con numeración adulterada y posteriormente recuperó la libertad.

El hombre permanece a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las pericias y las medidas para reconstruir lo ocurrido en la pensión.