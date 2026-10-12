Reclaman la detención de Caputo y Bausili por operaciones con derivados de oro del BCRA

Un abogado reclama la detención de Caputo y Bausili por operaciones con derivados de oro del BCRA

Gregorio Dalbón cuestionó operaciones realizadas durante 2025 y anunció una ampliación de su presentación para este martes. El planteo también alcanza al director del Banco Central, Juan Curutchet.

El abogado Gregorio Dalbón reclamó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por operaciones con derivados de oro realizadas por la entidad durante 2025. El planteo también involucra al director del BCRA, Juan Curutchet.

El letrado sostuvo que esas operaciones registraron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares y pidió investigar posibles delitos contra la administración pública. Además, solicitó restricciones para los funcionarios y anunció que este martes ampliará la presentación con el pedido de detención de Bausili y Curutchet.

Según informó Noticias Argentinas, Dalbón formuló sus cuestionamientos en declaraciones televisivas y señaló que corresponde al juez Ariel Lijo y al fiscal Pollicita esclarecer las operaciones y determinar las eventuales responsabilidades.

El abogado propuso investigar posibles delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También mencionó una eventual asociación ilícita, cuya existencia y alcance deberán ser evaluados por la Justicia.

Para fundamentar las medidas solicitadas, sostuvo que, aunque no considera que exista peligro de fuga, habría habido obstrucción a la investigación y falsedades en la información aportada a la auditoría. Se trata de afirmaciones del denunciante.

Las operaciones cuestionadas

De acuerdo con los datos citados por Dalbón, la Auditoría General de la Nación registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas.

La presentación desglosa ese monto en 960,2 millones de dólares por resultados negativos de opciones y otros 62,8 millones por primas de opciones. Según la información difundida, el BCRA concertó instrumentos liquidables en dólares con fines de cobertura y al cierre de 2025 ya no mantenía posiciones de ese tipo.

El detalle contable citado en la denuncia también señala que la tenencia de oro registró una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización durante ese ejercicio, un resultado distinto del correspondiente a los derivados cuestionados.

Además de las detenciones, el abogado pidió la prohibición de salir del país, de acceder a sectores del BCRA y del Ministerio de Economía donde haya documentación vinculada a la investigación y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

El antecedente de otra denuncia

Noticias Argentinas recordó que la diputada Marcela Pagano había anunciado el 10 de agosto una denuncia penal contra Caputo y Bausili, en la que cuestionó la trazabilidad de casi cuatro billones de pesos de fondos públicos y reclamó explicaciones sobre su destino.

Los pedidos de detención corresponden al planteo de Dalbón. No se informó una decisión judicial que disponga esas medidas.