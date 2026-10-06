Un vecino contó cómo fue el enfrentamiento que terminó con la muerte de Omar Bonacci

Por Santotomealdía



Un vecino que escuchó la discusión y observó el enfrentamiento que terminó con la muerte de Omar Bonacci brindó este martes su testimonio ante algunos medios. Según su relato, el automovilista de 72 años cruzó su vehículo para frenar al motociclista, descendió y lo increpó. Luego, el conductor de la moto le dio un golpe de puño en el rostro, tras el cual Bonacci cayó y no volvió a levantarse.

El hecho ocurrió este lunes por la noche en 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno, en nuestra ciudad. El vecino no pudo precisar si hubo un roce previo entre los vehículos ni si Bonacci llegó a golpear al motociclista antes de recibir el golpe. Su descripción difiere del adelanto policial, que había informado una patada. El conductor de la moto, M. A., de 35 años, fue aprehendido tras lo ocurrido.

El entrevistado explicó que una discusión en la calle llamó su atención. “Se siente una discusión acá en la calle y se ve que un auto… una persona grande pasó muy cerca de una moto”, contó. Sobre ese primer momento, expresó sus dudas respecto de si el automóvil había rozado al otro vehículo o si se había producido un intercambio verbal.

Al describir cómo continuó la secuencia, sostuvo: “El auto en la calle lo cruza para frenar al de la moto el señor”. Según su relato, Bonacci bajó del vehículo y se dirigió hacia el motociclista.

Aunque en un primer tramo de sus declaraciones mencionó una agresión del automovilista, luego expresó incertidumbre sobre ese punto: “Se ve que baja con intenciones de pegarle o le pega, y entonces el otro tipo reacciona”.

El golpe y la reacción de quienes estaban alrededor

El vecino afirmó que vio un solo golpe del motociclista. “Fue el único golpe que le dio”, reiteró. Cuando los cronistas le preguntaron si había sido una patada, respondió: “No, no, una piña”, y precisó que fue en el rostro.

“Cae y se golpea contra el piso”, relató. También insistió en que Bonacci no volvió a incorporarse: “Cuando cae, del mismo golpe no se levantó más”.

Sobre los instantes posteriores, contó que las personas que estaban alrededor comenzaron a gritarle al motociclista y que luego advirtieron que el hombre tendido en el pavimento no se movía. “Todo el mundo alrededor gritaba, nadie le daba bola al señor que estaba tirado en el piso, hasta que se dieron cuenta que el señor no se movía”, expresó.

El entrevistado también dio su interpretación sobre la reacción del conductor de la moto: “Para mí no se dio cuenta que lo había matado”. Consideró que no había tenido intención de provocar ese desenlace y agregó: “Yo supongo que fue todo un momento de calentura”. Esas apreciaciones corresponden al vecino y no establecen las intenciones ni las responsabilidades de los involucrados.

Las diferencias con la información inicial

Además de describir un golpe de puño en lugar de una patada, el vecino situó la discusión poco antes de las 21, mientras que el adelanto de la Comisaría 12 había consignado aproximadamente las 22.20. Ese informe también ubicó inicialmente el hecho en 7 de Marzo y Buenos Aires, tres cuadras hacia el este del lugar donde ocurrió el enfrentamiento.

Según la información policial difundida este lunes, el episodio se produjo después de un incidente entre un Toyota Yaris y una motocicleta Motomel Blitz. Bonacci fue asistido y trasladado en una ambulancia hacia el Samco local, pero falleció durante el trayecto.

La víctima era un conocido vecino de nuestra ciudad y había sido tesorero de Colón durante la primera gestión de Vega-Godano, integrando la comisión directiva del ascenso de 2014. Vivía aproximadamente a una cuadra del lugar donde ocurrió el enfrentamiento.

El testimonio ofrece una descripción de lo sucedido desde la perspectiva de quien observó parte de la secuencia. La investigación deberá determinar cómo comenzó la agresión, las circunstancias de la respuesta y las responsabilidades correspondientes.