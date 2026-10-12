Femicidio en Rosario: hallaron a una mujer muerta en una pensión y detuvieron a un expolicía

Una mujer de 26 años fue encontrada asesinada este domingo en una pensión del barrio Belgrano, en la ciudad de Rosario. Por el hecho, la Justicia ordenó la detención de un hombre de 37 años, un expolicía de Santa Fe que había sido condenado por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína.

La víctima fue identificada como Bárbara Camila Aragón, domiciliada en Villa Gobernador Gálvez. Su cuerpo fue hallado durante la madrugada en un inmueble ubicado sobre la avenida Juan José Paso al 6200, oculto dentro de una valija y envuelto en una frazada.

La investigación se inició luego de que familiares denunciaran que no tenían noticias de la joven desde el sábado, cuando tomó un remis para dirigirse a Rosario. A partir de esa presentación, los investigadores reconstruyeron sus últimos movimientos y dieron con el testimonio del chofer que había realizado el traslado.

Según relató el conductor, la mujer llegó a la pensión y, pocos minutos después, le envió un mensaje para que regresara a buscarla de inmediato. El remisero volvió al lugar y tocó bocina en reiteradas oportunidades, pero, al no obtener respuesta, se retiró.

Con esa información, efectivos policiales se dirigieron al inmueble y, con autorización de la propietaria, ingresaron para inspeccionar un departamento ubicado en la planta alta. Allí se encontraron con el sospechoso, de 37 años, y durante la revisión de la cocina descubrieron un bulto que contenía el cuerpo de la joven.

Tras el hallazgo, los agentes preservaron la escena y convocaron al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Una médica constató el fallecimiento de la víctima.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la intervención de la fiscal Bertolotti. La funcionaria dispuso la detención del hombre, identificado como Eliel S., por el delito de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

El acusado tiene antecedentes judiciales y administrativos vinculados con su paso por las fuerzas de seguridad. Se desempeñó en la Policía de Santa Fe hasta que fue expulsado de la institución. En 2021, fue condenado a seis años de prisión por integrar una organización criminal dedicada al traslado y la intermediación de cocaína entre Rosario y Reconquista.

Además, en julio de 2024 volvió a ser aprehendido durante un procedimiento policial en el que se le secuestraron prendas con insignias oficiales de las fuerzas de seguridad y una réplica de arma de fuego. En ese operativo también se investigó una motocicleta en la que circulaba, que presentaba sus números identificatorios adulterados. Posteriormente, recuperó la libertad.

La investigación por el crimen de Aragón continúa bajo la órbita del MPA, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.