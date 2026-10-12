El Niño agrava la preocupación por las inundaciones: ya hay 400 personas afectadas en Corrientes y Entre Ríos

Las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantienen en alerta a Corrientes y Entre Ríos, donde más de 400 personas resultaron afectadas por el avance del agua. La situación obligó a reforzar los operativos de asistencia y evacuación, mientras las autoridades siguen de cerca la evolución de los ríos ante la posibilidad de que las lluvias agraven el panorama.

En las zonas más bajas, el agua avanzó sobre calles y llegó hasta las inmediaciones de las viviendas. Algunas familias comenzaron a autoevacuarse y otras retiraron sus pertenencias ante el riesgo de tener que abandonar sus hogares. Las previsiones meteorológicas y la continuidad del fenómeno de El Niño generan preocupación por la posibilidad de que las inundaciones se prolonguen durante los próximos meses, con diciembre como uno de los períodos que podrían presentar mayores complicaciones.

En Monte Caseros, Corrientes, el río Uruguay alcanzó los 7,10 metros y continúa en ascenso. El avance del agua obligó a cerrar calles en los sectores comprometidos, mientras las autoridades evalúan posibles evacuaciones. Si el nivel supera los ocho metros, se activarán los operativos para retirar a los vecinos de las áreas de riesgo.

La crecida también afectó las actividades de la zona: se suspendieron las propuestas turísticas y la navegación por el río Uruguay. Además, el temporal provocó interrupciones en el suministro eléctrico y dejó fuera de servicio el transporte de lanchas que conecta Monte Caseros con Bella Unión, Uruguay, por lo que también se restringió el cruce fronterizo por vía fluvial.

En Alvear, también en Corrientes, el río superó el nivel de alerta y Prefectura dispuso el cierre del puerto local. La medida afectó la conexión internacional con Itaquí, Brasil.

Otro de los puntos más comprometidos es Concordia, Entre Ríos, donde la crecida del río Uruguay inundó distintos sectores de la costanera. Según informó TN, al menos seis familias debieron ser evacuadas y los operativos de asistencia se reforzaron ante la posibilidad de que más vecinos tengan que dejar sus viviendas si continúan las lluvias.

En Paso de los Libres, Corrientes, 25 personas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde funciona un centro de evacuación. Allí, el río alcanzó los 8,81 metros, por encima del nivel de evacuación, establecido en 8,50 metros.

El temporal también dejó personas heridas. Tres fueron atendidas en el Hospital Masvernat, en Concordia, por lesiones provocadas por la voladura de techos durante la tormenta.

Frente a este escenario, los gobiernos de ambas provincias mantienen operativos de asistencia y medidas preventivas para reducir el impacto de las inundaciones sobre las zonas habitadas. En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio informó que se declaró la emergencia hídrica y se reforzaron las defensas contra las inundaciones.

El mandatario también señaló que se aceleraron obras pendientes y se realizaron tareas de limpieza en arroyos, canales, alcantarillas y desagües para favorecer el escurrimiento del agua.

Mientras continúa el monitoreo de los ríos y de las condiciones meteorológicas, las autoridades advierten sobre la posibilidad de nuevas evacuaciones. La evolución de las lluvias y de la crecida será determinante para establecer el alcance de las medidas de asistencia en las localidades afectadas.