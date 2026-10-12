Milei aseguró que tiene USD 125.000 millones para enfrentar una corrida cambiaria

El presidente Javier Milei aseguró que no espera una corrida cambiaria antes de las elecciones de 2027, aunque afirmó que su Gobierno cuenta con herramientas para enfrentar una eventual tensión en el mercado. “Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”, sostuvo durante una entrevista con Radio Mitre, en la que también destacó la capacidad de respuesta que, según dijo, tendrá la Argentina frente a un escenario de inestabilidad.

“No espero una corrida, pero me preparo”, afirmó el mandatario en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann. En ese sentido, comparó la situación actual con la previa a las elecciones de 2025 y aseguró que entonces el Gobierno llegó con menos recursos disponibles para contener las presiones cambiarias.

“El año pasado pudimos juntar USD 70.000 millones nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera”, señaló.

Milei también vinculó las dificultades de aquel momento con la composición del Congreso y los cuestionamientos legislativos a su programa económico. Según planteó, ahora cuenta con mayor respaldo parlamentario para sostener sus políticas y defender el equilibrio fiscal, al que considera uno de los pilares de su gestión.

Los recursos que el Gobierno contabiliza para afrontar una corrida

Para fundamentar su estimación de USD 125.000 millones, el Presidente enumeró distintas fuentes de divisas y herramientas financieras. Entre ellas mencionó los ingresos comerciales, el financiamiento negociado, los acuerdos de intercambio de monedas —conocidos como swaps— con China y Estados Unidos, y los contratos de dólar futuro.

En su explicación, Milei sostuvo que la Argentina pasó de un escenario de escasez de divisas a otro con mayor ingreso de dólares, especialmente por el desempeño del sector energético. En ese marco, destacó el superávit energético y afirmó que la suba internacional del precio del petróleo habría agravado considerablemente el déficit que registraba el país cuando necesitaba importar más energía.

“Hoy esos dólares nos salen por las orejas”, expresó el mandatario, al señalar que los ingresos comerciales permiten compensar las dificultades para obtener financiamiento en los mercados internacionales.

Milei también aseguró que el Gobierno no necesita tomar nueva deuda en los mercados para cubrir sus obligaciones, debido a que no registra déficit fiscal y puede afrontar los intereses con el resultado primario. No obstante, reconoció que la Argentina tendrá vencimientos por USD 25.000 millones durante 2027.

Sobre esos compromisos, afirmó que la parte correspondiente a tenedores locales cuenta con posibilidades de refinanciación y que las obligaciones con acreedores externos ya fueron abordadas mediante acuerdos con organismos internacionales y otros países. “Ya conseguimos USD 25.000 millones para el año que viene”, sostuvo.

A esa cifra sumó los USD 20.000 millones que, según indicó, el Gobierno compró desde noviembre del año pasado, además de los swaps con China y Estados Unidos, por otros USD 20.000 millones cada uno, y la posibilidad de operar contratos de dólar futuro por el equivalente a USD 15.000 millones.

Al explicar la magnitud de esos instrumentos, el Presidente los comparó con la base monetaria y sostuvo que las operaciones de futuros podrían absorber una parte importante de los pesos en circulación. También afirmó que la combinación de financiamiento, reservas de recursos y superávit energético fortalece la posición del país frente a eventuales presiones cambiarias.

En ese contexto, Milei aseguró que la probabilidad de un incumplimiento de la deuda durante su gestión es nula, según su interpretación de las condiciones financieras actuales.

El respaldo a Luis Caputo

Durante la misma entrevista, el Presidente también rechazó las versiones sobre una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que mantiene una relación estrecha con el funcionario.

“Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo”, afirmó, al descartar que exista una posibilidad concreta de que deje el cargo. Milei calificó los rumores como “un disparate total” y destacó que ambos mantienen conversaciones frecuentes y una visión alineada sobre las decisiones económicas.

El mandatario también cuestionó la difusión de esas versiones antes de una reunión entre Caputo y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de las actividades del organismo en Tailandia.

Según Milei, esos rumores podían perjudicar la posición del ministro en las negociaciones con el Fondo. Además, criticó a quienes aseguran contar con información interna y difunden versiones sobre cambios en el equipo económico.

“Hay que estar totalmente loco para creer que Caputo va a salir del Gobierno”, concluyó el Presidente.