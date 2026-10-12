Diputados comienza a debatir el Presupuesto 2027: las claves del proyecto

La Cámara de Diputados comenzará este martes el debate en comisión del proyecto de Presupuesto 2027, una iniciativa del Gobierno nacional que tiene como eje el mantenimiento del equilibrio fiscal. El tratamiento se iniciará al mediodía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien presentará los principales lineamientos de la propuesta.

El oficialismo cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores para alcanzar el quórum y habilitar el debate en el recinto. Por eso, La Libertad Avanza deberá negociar con sus aliados y los gobernadores para conseguir los apoyos necesarios y avanzar con la sanción de la ley antes de fin de año.

Uno de los principales condicionantes de la discusión es que alrededor del 70% del gasto previsto ya está comprometido en jubilaciones, pensiones, programas sociales y otras obligaciones del Estado. A esto se suman los reclamos de las provincias por fondos para obras públicas, el financiamiento de las universidades nacionales y la cobertura de las cajas jubilatorias provinciales.

También estará en discusión el financiamiento de las prestaciones vinculadas con la discapacidad. Según las estimaciones difundidas en el marco del debate presupuestario, su impacto fiscal para 2027 rondaría los $600.000 millones, si avanza la iniciativa acordada entre el oficialismo y sus aliados.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores para acercar posiciones. El cronograma parlamentario prevé reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre, con el objetivo de emitir dictamen y avanzar luego con el tratamiento en el recinto. La intención del Gobierno es que el Congreso sancione el Presupuesto antes de que termine el año, aunque para ello necesitará reunir acuerdos tanto en Diputados como en el Senado.

Las principales partidas del Presupuesto 2027

El proyecto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, con un incremento del 25,3% respecto de las previsiones anteriores. Los recursos consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social, en tanto, alcanzarían los $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno estima una inflación del 21,3% para 2027 y proyecta un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728. Además, prevé un crecimiento del consumo privado del 3,4% y una suba del 0,6% en el consumo público.

En materia de erogaciones, el proyecto asigna $150,9 billones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían alrededor de $18,6 billones. El financiamiento de las universidades nacionales también será uno de los puntos de discusión: la iniciativa contempla recursos por $7,3 billones para el sector.

En cuanto a las prestaciones previsionales, se prevé destinar $102 billones al pago de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas. Dentro de esa suma se incluyen $3,9 billones para bonos, una cifra similar a la estimada para 2026, lo que supone mantener durante 2027 el bono de $70.000 sin aumentos nominales previstos.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los $98,1 billones restantes corresponderían a los haberes regulares, que registrarían un incremento real interanual del 5,7% frente a la proyección de cierre de 2026. El organismo también estima que la cantidad de jubilados, pensionados y retirados pasaría de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, una reducción de aproximadamente 79.000 titulares.

Por otra parte, el gasto en asignaciones familiares se proyecta en $14,4 billones, con un aumento real del 2,5%. La cantidad promedio mensual de asignaciones por hijo pasaría de 4,33 millones a 4,35 millones.

Las transferencias destinadas a otros programas sociales alcanzarían los $9,1 billones, lo que representaría un incremento real interanual del 37,1% respecto de lo previsto para el cierre de 2026.

Con estas proyecciones como punto de partida, el debate en comisión permitirá conocer las posiciones de los distintos bloques y los planteos de las provincias sobre la distribución de los recursos. El desafío del oficialismo será compatibilizar la meta de equilibrio fiscal con las demandas de financiamiento y reunir los votos necesarios para que el Presupuesto 2027 pueda convertirse en ley.