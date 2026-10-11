Colapinto abandonó en Singapur por una falla en su Alpine y Verstappen volvió a ganar

Franco Colapinto cerró un fin de semana complicado en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino abandonó la carrera por un problema técnico en su Alpine cuando marchaba en el 14° puesto y volvió a quedarse sin completar una competencia, después de lo ocurrido en la Sprint del sábado. En tanto, Max Verstappen se quedó con la victoria en el circuito callejero de Marina Bay, donde ganó por primera vez. Charles Leclerc, con Ferrari, y Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, completaron el podio.

Colapinto tuvo una buena largada, que le permitió ubicarse 14° y mantenerse cerca de la zona de puntos. Sin embargo, durante la competencia volvió a sufrir inconvenientes con el despliegue de energía de su monoplaza. Finalmente, en la vuelta 31, debió retirarse por un problema que Alpine identificó inicialmente como una posible falla en la línea de transmisión.

Tras el abandono, el argentino explicó lo sucedido en diálogo con ESPN. “Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana”, señaló. También reconoció que no atraviesa una buena racha y calificó el período reciente como el peor triplete de su carrera. “Espero revertir este momento malo que estoy pasando”, expresó.

El resultado prolongó la seguidilla negativa de Alpine, que volvió a terminar una fecha sin sumar puntos. Su compañero, Pierre Gasly, perdió posiciones en la largada y luego intentó avanzar hasta el décimo lugar. Sin embargo, Isack Hadjar lo superó en las vueltas finales y lo relegó al 11° puesto.

En la punta, Verstappen dominó de principio a fin y consiguió su primera victoria en Singapur. El neerlandés llegó fortalecido tras imponerse en la Sprint del sábado y ganar el Gran Premio de Malasia el fin de semana anterior. En su carrera número 250 en la Fórmula 1, alcanzó su triunfo número 73 en la categoría.

Leclerc completó una sólida actuación para terminar segundo, mientras que Antonelli se quedó con el tercer puesto después de superar a Lando Norris y Lewis Hamilton. El italiano de Mercedes continúa al frente del Campeonato de Pilotos y amplió su ventaja sobre George Russell, que finalizó noveno, hasta los 102 puntos, según los datos difundidos tras la carrera.

La Fórmula 1 tendrá ahora una semana de descanso antes de iniciar su gira por América. La próxima cita será el Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de Austin, entre el 23 y el 25 de octubre. La carrera principal está prevista para el domingo a las 17, hora argentina.