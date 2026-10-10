Alvizo cuestionó la respuesta municipal por el corte de agua y propuso reactivar perforaciones

Por Santotomealdía

El concejal Rodrigo Alvizo cuestionó la respuesta del Municipio ante la interrupción del suministro de agua que afectó a gran parte de Santo Tomé por la rotura de una cañería del acueducto Desvío Arijón. En una serie de publicaciones en sus redes sociales, criticó la falta de comunicación oficial sobre los puntos de asistencia y las dificultades que atravesaron los vecinos para conseguir agua durante el corte.

"No es el siglo XIX, es hoy en plena plaza Libertad de Santo Tomé", expresó Alvizo al compartir una imagen de vecinos que hacían fila para cargar bidones. El edil calificó la situación como una muestra de "falta de planificación" y cuestionó que la información sobre la distribución de agua se difundiera principalmente a través de las redes sociales de los propios vecinos.

En ese sentido, objetó que la respuesta municipal consistiera en disponer camiones cisterna en algunos puntos de la ciudad, sin una comunicación oficial que detallara la asistencia. También planteó la necesidad de garantizar la provisión de agua a los hogares afectados, en lugar de que los vecinos deban trasladarse y esperar en largas filas para conseguirla.

Alvizo vinculó el episodio con los problemas recurrentes del sistema de abastecimiento y señaló que, a su entender, la falta de sectorización de la red provoca que una rotura en el acueducto deje sin servicio a miles de habitantes. Además, reclamó que Aguas Santafesinas (ASSA) compense económicamente a los usuarios afectados y garantice la provisión de agua mientras persistan este tipo de interrupciones.

Como alternativa para reducir el impacto de futuras fallas, el concejal anunció que solicitará la reactivación de las perforaciones que anteriormente abastecían de agua a la ciudad y que, según indicó, dejaron de utilizarse durante la gestión anterior. La propuesta contempla recuperar esa infraestructura para contar con una fuente alternativa cuando se produzcan inconvenientes en el acueducto.

El edil aclaró que la puesta en funcionamiento debería realizarse con los controles correspondientes y un plan de limpieza sostenido que permita garantizar las condiciones del agua. Según planteó, el objetivo es disponer de una herramienta que contribuya a sostener el abastecimiento ante nuevas interrupciones.

Por otra parte, Alvizo relacionó la situación con el debate sobre el traspaso del servicio de agua a ASSA, que está previsto tratar en el Concejo Municipal. En ese marco, sostuvo que no acompañará la transferencia sin conocer previamente los detalles del acuerdo y las garantías que se ofrecerán a los usuarios.

"En este contexto, queda claro que no podemos acompañar el traspaso del servicio a ASSA sin antes saber cada detalle del acuerdo y las garantías fundamentales que necesitan los vecinos", afirmó. También señaló que su propuesta de reactivar las perforaciones se suma a los pedidos de informes y las presentaciones que, según indicó, viene realizando desde hace años en relación con el sistema de abastecimiento.