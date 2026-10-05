Un hombre murió tras una pelea por un choque en avenida 7 de Marzo al 2300

Por Santotomealdía



Un hombre de 72 años murió este lunes por la noche luego de una pelea originada por un accidente de tránsito en calle 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno, en nuestra ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 22.20, tras un choque entre una motocicleta Motomel Blitz y un automóvil Toyota Yaris que, según el adelanto de la Comisaría 12, no había provocado lesionados.

De acuerdo con esa información preliminar, el motociclista, de 35 años, le dio una patada al automovilista, quien cayó y golpeó su cabeza contra el pavimento. El hombre fue asistido y trasladado en una ambulancia hacia el Samco local, pero falleció durante el trayecto. El conductor de la moto quedó aprehendido.

La información policial señala que la pelea se produjo entre los conductores después del incidente vial. Las circunstancias del enfrentamiento y la secuencia de la agresión forman parte de las actuaciones que se iniciaron tras lo ocurrido.