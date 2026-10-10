Colapinto tuvo una clasificación complicada y largará 15° en Singapur

Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Singapur y largará desde el 15° puesto. El piloto argentino sufrió problemas en sus dos intentos de la Q2, perdió rendimiento en las rectas y no pudo repetir las buenas sensaciones que había tenido en la primera tanda. Max Verstappen se quedó con la pole position, mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, avanzó a la Q3 y comenzará séptimo.

El argentino había completado una buena Q1, con un registro de 1:33.261 y tiempos similares a los de Gasly. Sin embargo, en la segunda tanda tuvo dificultades en sus dos vueltas rápidas y marcó 1:33.787, un tiempo que lo dejó a 1,185 segundos de la referencia de su compañero, quien consiguió meterse entre los diez mejores.

Gasly terminó con el octavo mejor registro de la clasificación, pero largará desde la séptima posición debido a las sanciones que modificaron el orden de salida. Colapinto, por su parte, también se beneficiará con una penalización: George Russell, que había sido sexto en la Q3, deberá partir desde el fondo de la grilla, por lo que el argentino avanzará hasta el 15° lugar.

Tras la clasificación, Colapinto explicó los problemas que condicionaron su rendimiento y apuntó a una falla en la entrega de energía durante su vuelta. "Cuando arranqué la vuelta no tenía batería, hice toda la vuelta perdiendo en las rectas", señaló.

El piloto también reconoció que el comportamiento del auto empeoró considerablemente respecto de la primera tanda. "En general la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. El último de Q2 fue un desastre. De los peores balances que tuve en mucho tiempo, pero no entiendo el por qué porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar", analizó.

Pese a las dificultades, el argentino buscará recuperarse en la carrera principal, aunque es consciente de que el circuito callejero de Singapur ofrece pocas oportunidades de sobrepaso. "Es difícil pasar acá, pero intentaremos", agregó.

La clasificación fue encabezada por Max Verstappen, que consiguió la pole position con un tiempo de 1:31.373. Detrás del neerlandés se ubicaron Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli.

Colapinto ya había tenido un sábado complicado en el trazado asiático: debió abandonar la carrera Sprint en los primeros metros por una falla en el sistema de almacenamiento de energía de su monoplaza. Ahora intentará avanzar posiciones en la competencia principal, en la que también partirá desde el fondo Isack Hadjar, cuyo Red Bull Racing sufrió un problema mecánico al comienzo de la clasificación y no pudo registrar un tiempo.

El Gran Premio de Singapur, previsto a 62 vueltas, se disputará este domingo 11 de octubre desde las 9 de la mañana, hora argentina.