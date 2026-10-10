La era Milei acumula una caída de más de 32.000 empresas empleadoras

Durante la gestión de Javier Milei cerraron o dejaron de figurar como empleadoras 32.290 empresas, según las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Los datos correspondientes a julio muestran que la cantidad de firmas con trabajadores registrados volvió a caer y acumuló 18 meses consecutivos de contracción, en un contexto de retroceso de la actividad económica y pérdida de puestos de trabajo.

De acuerdo con el relevamiento oficial, en julio había 480.067 unidades empleadoras activas en el país, unas 948 menos que en junio. En la comparación interanual, la caída alcanzó las 15.475 firmas, equivalente al 3,1%. Si se toma como referencia diciembre de 2025, cuando se contabilizaban 489.749 empresas, la reducción durante los primeros siete meses de 2026 fue de 9.682 unidades.

La comparación con el cierre de la gestión anterior permite dimensionar el retroceso. En noviembre de 2023, último mes del gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de empresas empleadoras registradas era de 512.357. Desde entonces, la cifra disminuyó en 32.290 unidades, un 6,3% del total.

"Desde la salida de la convertibilidad, nunca antes se había experimentado un proceso tan persistente e intenso de reducción de empresas", señaló Guido Zack, director del área de Economía de Fundar. El economista agregó que, para encontrar un nivel similar al actual, es necesario remontarse a julio de 2007.

Una caída más pronunciada que durante la pandemia

La evolución de las empresas empleadoras muestra un retroceso más acelerado que el registrado durante la pandemia de Covid-19. En febrero de 2020, antes del inicio de la cuarentena, había 508.187 firmas en el país. En septiembre de 2021, el punto más bajo de aquel período, el número había descendido a 486.782, una reducción de 21.405 unidades, equivalente al 4,2%.

De todos modos, la SRT advierte que la disminución de la cantidad de empleadores registrados no implica necesariamente que todas las bajas correspondan al cierre de empresas. Según el organismo, las variaciones también pueden responder a reorganizaciones societarias, cambios de CUIT, modificaciones en las nóminas, rescisión de contratos o cambios en las modalidades de organización laboral. Por esa razón, las estadísticas de cobertura no permiten establecer una causa específica para cada baja.

El registro incluye empresas públicas y privadas que cuentan con al menos un trabajador registrado en relación de dependencia. No contempla, dentro de esa categoría, al personal de casas particulares.

Entre los factores que pueden afectar el funcionamiento de las empresas, Zack mencionó los costos elevados en dólares, la carga tributaria, los gastos logísticos y el costo del financiamiento. Según su análisis, esa combinación configura un escenario adverso incluso para compañías con niveles de productividad suficientes para competir en el mercado.

También cae el empleo registrado

La reducción del número de empleadores se produce en paralelo con el deterioro del mercado laboral. Según los últimos datos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en junio se perdieron 10.814 puestos de trabajo registrados en el sector privado respecto del mes anterior.

En la comparación interanual, la caída llegó a unos 121.000 empleos: mientras que en junio de 2025 había 6,216 millones de trabajadores registrados en el sector privado, en junio de este año la cifra descendió a 6,096 millones.

La tendencia también se reflejó en julio. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo, el empleo privado registrado cayó un 0,03% durante ese mes y acumuló siete meses consecutivos de retroceso. La contracción fue del 0,6% en lo que va de 2026 y del 1,1% en comparación con julio del año anterior.

Un escenario de actividad económica débil

Los indicadores laborales y empresariales coinciden con las dificultades que atraviesa la actividad económica. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, en julio la economía registró una caída del 2,9% respecto de junio, en la medición desestacionalizada, y retrocedió un 1,4% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en el acumulado de los primeros siete meses del año se mantuvo un 1,7% por encima del mismo período del año anterior.

Este desempeño llevó a revisar a la baja algunas proyecciones de crecimiento. El Banco Mundial redujo su estimación de expansión de la economía argentina para 2026 del 3,6% al 2,1%. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó las previsiones de crecimiento para este año en un rango de entre el 1,2% y el 1,5%.

En conjunto, los datos muestran una reducción sostenida de las empresas empleadoras y del empleo registrado, en un contexto económico que combina caídas mensuales de la actividad con perspectivas de crecimiento más moderadas para el año.