"No se va Madelón": el propio DT descartó su renuncia en Unión

Leonardo Madelón descartó renunciar a su cargo como entrenador de Unión después de la cuarta derrota consecutiva del equipo, que cayó 2-0 ante Defensa y Justicia por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. En una conferencia sin preguntas de la prensa, el técnico reconoció el mal momento, pidió disculpas a los hinchas y aseguró que el plantel debe trabajar para revertir la situación.

"No se va Madelón, se queda, no hay renuncias, no lo echaron", expresó el entrenador al cierre de una exposición de poco más de cinco minutos, en la que se refirió especialmente a su continuidad y al malestar de los simpatizantes rojiblancos.

"Lo primero que tengo es dolor, porque el hincha se ha manifestado y lo he escuchado. Yo también quiero un equipo protagonista como lo quiere el hincha", sostuvo Madelón al analizar la derrota frente al Halcón. Sobre el desarrollo del encuentro, explicó que el equipo había planteado un partido para cortar el juego del rival y salir rápido, pero que dos goles recibidos en pocos minutos terminaron condicionando el resultado.

El entrenador también reconoció la gravedad de la racha negativa y la necesidad de cambiar el rumbo. "Necesitamos limpiar la cabeza. Les dije a los muchachos que tienen el fin de semana libre, faltan diez días para jugar con Riestra. No busco excusas, es la peor seguidilla en este club, junto a una de 2018, si mal no recuerdo. Pero debemos salir adelante", manifestó.

Madelón también se refirió al reclamo de los hinchas, que durante el partido expresaron su descontento y pidieron la salida de los responsables del presente futbolístico. "Entiendo al hincha que me pide que me vaya, pero esto es tan viejo como el fútbol", señaló.

En ese sentido, contó que habló con los futbolistas sobre la posibilidad de dar un paso al costado si consideraban que otro entrenador podía encontrar una solución. Según relató, los jugadores le manifestaron que querían seguir adelante juntos. "El grupo está bien", afirmó. El técnico, además, cuenta con el respaldo del presidente y de la comisión directiva.

"Tengo vergüenza, pido disculpas, no me gusta lo que pasó hoy. No estoy enojado con el hincha porque hoy puteó, está caliente y lo entiendo perfectamente", expresó. Y agregó que espera que los simpatizantes acepten sus disculpas y continúen acompañando al equipo en este momento complicado.

Por último, el entrenador insistió en que mantiene una buena relación con el plantel y remarcó su vínculo personal con la institución. "Este es un club especial para mí, llevo más de 700 partidos dirigidos, tengo un camino transitado y me duele perder partidos en cualquier club, pero mucho más en este, porque Unión es muy especial para mí, todos lo saben, y no voy a dejar que esto se caiga", aseguró.

Así, Madelón confirmó que seguirá al frente de Unión, en medio de un escenario de fuerte preocupación por los resultados y el rendimiento del equipo. El próximo desafío será ante Deportivo Riestra, dentro de diez días, con la necesidad de cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas y recuperar la confianza de los hinchas.