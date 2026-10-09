Cuarta derrota consecutiva para Unión: cayó 2-0 ante Defensa y Justicia

Unión cayó por 2-0 ante Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, y sumó su cuarta derrota consecutiva. Juan Gutiérrez, a los 43 minutos del primer tiempo, y César Pérez, a los 45, marcaron los goles del Halcón, que terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Sosa a los 31 minutos del complemento. El resultado profundizó la crisis futbolística del Tatengue y dejó en una situación comprometida al entrenador Leonardo Madelón.

El partido tuvo un desarrollo cambiante durante la primera etapa, con situaciones de peligro en ambas áreas. Unión encontró espacios para atacar y contó con oportunidades claras, pero volvió a mostrar serias desatenciones defensivas que su rival supo aprovechar. Cristian Tarragona y Eric Ramírez tuvieron chances para abrir el marcador, mientras que Ignacio Malcorra estuvo cerca de convertir con un tiro libre que terminó dando en el travesaño.

Defensa y Justicia también generó peligro con frecuencia y, después de varias ocasiones desperdiciadas, golpeó sobre el cierre del primer tiempo. A los 43 minutos, Juan Gutiérrez abrió el marcador tras superar a la defensa rojiblanca, y apenas dos minutos después César Pérez amplió la diferencia, luego de una jugada con rebotes dentro del área.

En el complemento, Unión sintió la obligación de salir a buscar el descuento para volver a meterse en partido, pero careció de ideas y claridad para generar situaciones de verdadero peligro. Aunque tuvo que asumir el protagonismo, el equipo de Madelón no encontró los caminos para vulnerar a la defensa visitante ni logró capitalizar la necesidad de su rival de sostener la ventaja.

La expulsión de Sosa, a los 31 minutos del segundo tiempo, dejó a Defensa y Justicia con diez futbolistas durante el tramo final. Sin embargo, Unión no consiguió aprovechar la superioridad numérica para cambiar el desarrollo ni poner en riesgo el triunfo del Halcón.

El pitazo final confirmó una nueva caída para un Tatengue que volvió a evidenciar problemas tanto en defensa como en la construcción ofensiva. La cuarta derrota consecutiva y la falta de respuestas futbolísticas aumentaron la preocupación alrededor del equipo y pusieron en jaque la continuidad de Madelón, mientras desde las tribunas se escuchó el reclamo de los hinchas: "Que se vayan todos".