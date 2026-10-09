Un potente sismo sacudió Panamá: hubo peligro de tsunami pero fue desactivado

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes, provocó daños en viviendas, cortes de energía y la suspensión temporal de vuelos. El sismo también se sintió en países vecinos y llevó a activar alertas por posibles olas de tsunami en las costas de varias naciones de América, aunque las advertencias fueron levantadas aproximadamente una hora después, cuando los organismos especializados descartaron la amenaza.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se ubicó a unos 12 kilómetros de la comunidad rural de La Pitaloza, en el departamento de Herrera, en el centro-sur de Panamá, cerca de la costa del Pacífico. El movimiento se produjo a una profundidad de 12,6 kilómetros. La magnitud había sido estimada inicialmente en 8 y luego fue revisada a 7,7.

La intensidad del temblor hizo que se sintiera con fuerza en la ciudad de Panamá y también en países como Costa Rica y Colombia. Tras el movimiento principal se registraron alrededor de una docena de réplicas, algunas de ellas de magnitud 6, mientras las autoridades comenzaron a evaluar los daños en las provincias de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras zonas del país.

Hasta el momento del primer balance, las autoridades no habían informado víctimas fatales. Sin embargo, se reportaron daños en viviendas, interrupciones del suministro eléctrico y afectaciones en el transporte aéreo. La empresa eléctrica Naturgy informó cortes de energía en seis provincias, mientras que el aeropuerto internacional de Tocumen suspendió sus vuelos.

El Canal de Panamá, situado a unos 200 kilómetros del epicentro y por donde circula cerca del 3% del comercio marítimo mundial, continuaba operando con normalidad. Ante la emergencia, el presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió a los organismos intervinientes que transmitieran un mensaje de calma a la población.

Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una advertencia por posibles olas peligrosas para sectores de las costas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. También señaló que existía riesgo para Hawái, mientras que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) declaró una amenaza de tsunami para las costas chilenas.

Cerca de una hora después, las alertas fueron canceladas. El PTWC comunicó a sus organismos asociados que el peligro de tsunami había pasado, y el SHOA levantó la advertencia para el territorio chileno.

El director del Instituto de Geociencias de Panamá, Néstor Luque, explicó que el movimiento telúrico se originó en el Sistema de Fallas Azuero-Soná, una estructura geológica activa en la que se había acumulado tensión durante un período prolongado.

“Es un sistema de fallas activas que ocasionalmente, debido a la acumulación de tensión, liberan esta cantidad de energía”, explicó Luque. Además, señaló que las ondas sísmicas se propagaron por todo el territorio panameño, lo que explica que el temblor se percibiera en distintas regiones del país.

En la ciudad de Panamá, el especialista estimó que las vibraciones se prolongaron durante unos 40 segundos, aunque indicó que en otras zonas los movimientos podrían haberse sentido durante más tiempo.

Mientras continúan las evaluaciones de daños y el seguimiento de las réplicas, las autoridades mantienen la atención sobre las áreas afectadas por el sismo, que generó alarma en la región y activó de manera preventiva los sistemas de alerta ante un posible tsunami.