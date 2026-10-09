El PJ exige resolver primero la deuda con ASSA y anticipó su dictamen en minoría

Por Santotomealdía

El bloque justicialista anticipó los principales puntos de su dictamen en minoría sobre el proyecto de traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA). La propuesta plantea que se resuelva primero el conflicto judicial por la deuda municipal, estimada en unos 6.000 millones de pesos, y que cualquier decisión del Ejecutivo vinculada con el proceso requiera la aprobación previa del Concejo.

La concejal Rosana Zamora explicó este viernes, en una entrevista con Nova al Día, que el PJ busca establecer condiciones diferentes de las incluidas en el dictamen de mayoría, respaldado por el oficialismo y Giselle Miravete, de La Libertad Avanza. Ambas propuestas serán debatidas en la sesión del próximo martes 13 de octubre, cuando el cuerpo legislativo vuelva a tratar la iniciativa enviada por el intendente Miguel Weiss Ackerley.

Zamora sostuvo que el reclamo judicial de ASSA debe ser abordado antes de iniciar cualquier negociación sobre el servicio. “Si yo no resuelvo primero el litigio que tengo, no puedo negociar”, afirmó, al advertir sobre las consecuencias que podría tener avanzar sin definir qué ocurrirá con esa obligación.

La segunda condición que plantea el PJ es que cada actuación del Ejecutivo relacionada con el proceso cuente con autorización previa del Concejo. “Antes de dar un paso el Ejecutivo, que pase por el Concejo y que lo discutamos”, expresó la concejal, quien cuestionó la posibilidad de que los acuerdos lleguen al cuerpo legislativo después de haber sido concretados.

En ese sentido, Zamora también manifestó su preocupación por un eventual veto parcial a una ordenanza modificada. Según explicó, el justicialismo pretende evitar que el Ejecutivo pueda dejar sin efecto una cláusula de control y mantener vigente el resto de la autorización. Se trata de uno de los argumentos que, de acuerdo con la concejal, orientan la redacción de la propuesta alternativa.

El dictamen de mayoría, firmado inicialmente por Miravete y Alejandra Chena en la Comisión de Hacienda y acompañado luego por el oficialismo en Gobierno, propone modificar el artículo 3 del proyecto original. Su texto exige intervención previa y aprobación del Concejo cuando los acuerdos impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, disposición de bienes municipales o cambios en la situación del personal afectado al servicio.

Zamora consideró que esas condiciones no resultan suficientes. También insistió en la necesidad de conocer qué sucederá con el patrimonio municipal y con los trabajadores de las áreas de agua y cloacas, antes de adoptar una decisión que comprometa el futuro de ambos servicios.

El martes, el Concejo deberá votar los dictámenes y definir si autoriza al Ejecutivo a avanzar con el proceso de incorporación a ASSA. Para aprobar la iniciativa se requiere una mayoría especial de seis votos sobre los nueve integrantes del cuerpo. El oficialismo y Miravete reúnen esa cantidad de bancas, aunque la decisión deberá formalizarse en la sesión.