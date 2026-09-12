Secuestraron cocaína, marihuana y tres revólveres en allanamientos por venta de droga al menudeo

Cinco allanamientos realizados en Santo Tomé y Santa Fe terminaron con nueve personas detenidas en el marco de cuatro investigaciones por presunta venta de drogas al menudeo. En nuestra ciudad se concretaron tres procedimientos, donde fueron arrestados tres hombres y tres mujeres y se secuestró una importante cantidad de cocaína y marihuana, además de armas de fuego y otros elementos vinculados a las pesquisas.

Los operativos en Santo Tomé estuvieron a cargo de la División Microtráfico de la Región I de la Policía de Investigaciones (PDI) y se realizaron en tres viviendas: una ubicada sobre Castelli, entre Chapearouge y Dorrego; otra en Córdoba al 4800; y la tercera sobre Saavedra, entre Roverano y Lubary.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron 537,7 gramos de cocaína, parte de ella distribuida en 971 envoltorios de papel satinado y otra cantidad en trozos compactos. También incautaron 1.122,7 gramos de marihuana, además de distintos elementos que presentaban vestigios de ambas sustancias y que quedaron incorporados a las investigaciones.

Uno de los aspectos destacados de los allanamientos fue el secuestro de tres revólveres, de calibres 32, 38 y 22, que tenían cartuchos en su interior. A esto se sumaron 21 cartuchos de calibres 32 y 22, dos balanzas de precisión, dos cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para las causas.

Las diligencias se realizaron en el marco de cuatro investigaciones dirigidas por el fiscal Eric Fernández, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la ciudad de Santa Fe, en tanto, se llevaron adelante otros dos allanamientos en el barrio Nueva Pompeya, en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Larrea. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y terminaron con la detención de dos hombres y una mujer. En esos domicilios se secuestraron 200 gramos de cocaína fraccionada en 89 envoltorios, dos trozos compactos de la misma droga, teléfonos celulares y 520.000 pesos.