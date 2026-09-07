Unión reaccionó, dio vuelta un partidazo ante Instituto y sumó su tercer triunfo consecutivo

Por Santotomealdía



Unión consiguió un triunfazo este lunes al vencer 3-2 a Instituto en el estadio 15 de Abril, después de comenzar perdiendo un partido que logró dar vuelta con contundencia y que terminó defendiendo con sufrimiento. Brahian Cuello, Cristian Tarragona y Misael Aguirre marcaron para el equipo de Leonardo Madelón, que consiguió su tercera victoria consecutiva, llegó a 13 puntos y quedó quinto en la Zona A, a solo tres unidades de los líderes.

El Tatengue no tuvo un buen primer tiempo y estuvo en desventaja desde los 13 minutos, pero encontró el empate con Cuello y cambió la historia en el complemento: Tarragona puso rápidamente el 2-1 y Aguirre, con su primer gol en Primera División, amplió la diferencia. Instituto descontó sobre el final y la expulsión de Tarragona obligó a Unión a resistir los últimos minutos, pero el equipo de Madelón sostuvo el 3-2 y extendió su gran momento.

El partido había comenzado mejor para Instituto. El conjunto cordobés manejaba la pelota con mayor claridad y encontraba dificultades menores para progresar ante un Unión que no conseguía acomodarse.

A los 13 minutos, la visita trasladó esa superioridad al marcador. Después de un córner ejecutado desde la izquierda por Alex Luna, Leonel Mosevich se anticipó en el primer palo y conectó de cabeza para establecer el 1-0.

El gol profundizó las dificultades de Unión. Instituto continuó manejando mejor el encuentro e incluso tuvo una oportunidad para aumentar la diferencia mediante un remate de Luna desde afuera del área que pasó cerca del arco defendido por Matías Mansilla.

El Tatengue tenía problemas para progresar y prácticamente no había inquietado a Marcos Ledesma cuando consiguió el empate. A los 25 minutos, Juan de Dios Pintado envió un preciso centro y Brahian Cuello apareció por el segundo palo para conectar de cabeza y marcar el 1-1.

El gol equilibró el resultado, aunque no modificó inmediatamente el desarrollo. Instituto continuó mostrando mayor claridad durante buena parte de la etapa inicial y Unión consiguió llegar al descanso empatado pese a haber sido superado en varios pasajes.

Tarragona apareció y Unión dio vuelta la historia

El segundo tiempo presentó rápidamente un escenario completamente diferente. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Unión armó una buena acción ofensiva que terminó cambiando el partido.

Pintado avanzó por la banda, Cuello recibió y lanzó el centro. Cristian Tarragona conectó un extraordinario cabezazo desde lejos y colocó la pelota junto al palo para convertir el 2-1. El delantero volvió a aparecer en un momento determinante y alcanzó así los 16 goles en el año con la camiseta rojiblanca.

Con la ventaja, Unión consiguió acomodarse mejor. Instituto mantuvo la intención de atacar, pero ya no encontró las mismas facilidades que había tenido durante el primer tiempo. El equipo de Madelón se mostró más ordenado y comenzó a aprovechar los espacios que dejaba su rival.

El entrenador también movió el banco. Joaquín Mosqueira ingresó por Emilio Giaccone y posteriormente llegaron Eric Ramírez y Misael Aguirre, en reemplazo de Marcelo Estigarribia y Cuello.

Y uno de esos cambios tendría impacto inmediato. A los 29 minutos, Lucas Menossi encontró a Misael Aguirre dentro del área. El juvenil controló y sacó un potente zurdazo que terminó en el fondo del arco para establecer el 3-1. Fue un gol especial para el futbolista de 18 años: el primero de su carrera en Primera División. Y también parecía ser el tanto que sentenciaba definitivamente el partido.

La eficacia volvió a ser una de las virtudes del equipo de Madelón. Unión aprovechó sus momentos y convirtió tres goles ante un Instituto que había recibido apenas dos en las primeras siete fechas del Clausura y que llegaba al 15 de Abril después de cinco encuentros consecutivos manteniendo su arco invicto.

Pero todavía quedaba tiempo para sufrir. Cuando transcurrían 42 minutos del segundo tiempo, Hernán De la Fuente controló dentro del área y sacó una espectacular definición para marcar el 3-2. Instituto volvía a quedar a un solo gol y el partido entraba inesperadamente en un cierre abierto.

La situación se complicó todavía más para Unión poco después. Tarragona golpeó con el codo a un rival y, tras la intervención del VAR, Nicolás Lamolina le mostró la tarjeta roja.

El Tatengue debió afrontar el tiempo agregado con un futbolista menos y defendiendo una ventaja mínima. Instituto fue por el empate y tuvo una oportunidad muy clara cuando Guerra estuvo cerca de marcar el 3-3, pero su intento pasó junto al palo.

Sobre el cierre también fue expulsado Matías Gallardo en el conjunto cordobés, por lo que ambos terminaron el encuentro con diez jugadores.

Unión resistió y el pitazo final desató el festejo en el 15 de Abril. El equipo de Madelón consiguió su tercera victoria consecutiva, después de vencer 3-1 a Aldosivi y golear 4-1 a Sarmiento, y prolongó una recuperación que ya empieza a reflejarse con fuerza en la tabla.

Con el triunfo, el Tatengue llegó a 13 puntos y se ubicó quinto en la Zona A, mientras que Instituto quedó con 16. Gimnasia de Mendoza y Vélez también tienen 16 unidades, por lo que Unión terminó la fecha a solamente tres puntos de la cima.

La noche dejó además una señal importante desde lo futbolístico: Unión consiguió sobreponerse a un comienzo adverso, dio vuelta el resultado ante uno de los equipos más sólidos del torneo y volvió a mostrar contundencia para quedarse con tres puntos fundamentales. La contracara fue la expulsión de Tarragona, capitán y goleador, que será baja para el próximo compromiso.