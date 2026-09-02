El Municipio inició trabajos de reparación en calle Azcuénaga tras los reiterados reclamos por su deterioro

Por Santotomealdía



El Municipio puso en marcha este miércoles por la mañana trabajos de reparación sobre calle Azcuénaga, una arteria cuyo pronunciado deterioro viene generando desde hace tiempo reclamos de vecinos y complicaciones para circular. Las tareas comenzaron simultáneamente en varios sectores entre San Martín y 9 de Julio, con un importante despliegue de personal y restricciones al tránsito.

Uno de los puntos intervenidos fue precisamente Azcuénaga y 9 de Julio, donde se encuentra uno de los pozos de mayores dimensiones. Durante la mañana, el bache fue cubierto con tierra, aunque trabajadores que se encontraban en el sector señalaron a vecinos que se trata de una intervención provisoria y que en los próximos días se realizarán tareas de mayor envergadura.

Por el momento, el Municipio no brindó información oficial sobre los trabajos, por lo que se desconoce el alcance total de la intervención. Las tareas observadas durante la mañana se concentraron entre San Martín y 9 de Julio y, de acuerdo con lo que pudo conocer este medio, demandarán algunos días.

Personal municipal realiza tareas de bacheo en uno de los sectores deteriorados de Azcuénaga. (Crédito: STD)

Un problema que lleva años

La situación de Azcuénaga no es nueva. Santotomealdía viene documentando desde hace años el deterioro de esta arteria y las dificultades que genera para automovilistas, motociclistas y ciclistas.

En abril de 2024, nuestro medio ya daba cuenta del mal estado del tramo comprendido entre San Martín y la Ruta 19, con sectores especialmente comprometidos en las intersecciones con 7 de Marzo y 9 de Julio. Durante 2024 y 2025 hubo distintas reparaciones, aunque los problemas volvieron a aparecer.

Este año los reclamos se intensificaron. En junio, vecinos y comerciantes advirtieron sobre caídas y daños en vehículos provocados por los baches, mientras que las lluvias posteriores profundizaron el deterioro. En agosto, Santotomealdía volvió a registrar enormes pozos en Azcuénaga y 9 de Julio y en el tramo hacia 7 de Marzo.

La problemática también llegó esta semana al Concejo Municipal. Este martes fue aprobado sobre tablas un proyecto que solicita al Ejecutivo priorizar trabajos en cinco tramos de calles de pavimento flexible, entre ellos Azcuénaga entre San Martín y avenida Ejército Argentino (Ruta 19). A ese expediente se sumaron otros pedidos específicos relacionados con esta arteria.

Azcuénaga entre Ruta 19 y San Martín fue pavimentada con concreto asfáltico como parte del Acuerdo Capital, en una obra que comenzó en 2017. Casi una década después, el deterioro acumulado y los reiterados reclamos vuelven a colocar a esta importante vía de circulación entre las prioridades de la agenda vial de la ciudad.