Allanaron una vivienda en nuestra ciudad y detuvieron a un hombre por un ataque a balazos en Sauce Viejo

Un hombre de 31 años fue detenido este lunes en nuestra ciudad, en el marco de una investigación por un ataque a balazos contra una vivienda de Sauce Viejo ocurrido el pasado 13 de agosto. El sospechoso fue aprehendido durante un allanamiento realizado por personal policial en un domicilio de Libertad al 4400.

El hecho investigado ocurrió cuando una mujer se encontraba dentro de la casa junto a sus dos hijas menores. Según consta en la denuncia, un hombre llegó en motocicleta y efectuó varios disparos contra el frente del inmueble. La investigación intenta establecer, además, si la agresión estuvo relacionada con amenazas que el marido de la mujer habría recibido horas antes por una deuda.

El ataque y una amenaza previa

De acuerdo con el relato realizado por la mujer ante la Policía, los hechos comenzaron alrededor de las 21 del 13 de agosto, cuando su marido salió de la vivienda de Sauce Viejo para dirigirse a su trabajo.

En ese momento se habría encontrado con un prestamista al que le adeudaba dinero. Según la denuncia, el hombre llegó en una camioneta y, después de conversar con el deudor, lo habría amenazado con represalias si no pagaba la deuda.

Cerca de dos horas después, alrededor de las 23, se produjo el ataque. Mientras la mujer permanecía con sus dos hijas en la vivienda, ubicada en la zona de calle 29, entre 2 y 4, de Sauce Viejo, un hombre llegó en una motocicleta, se detuvo frente al inmueble y disparó en reiteradas oportunidades contra la casa.

Tras lo ocurrido, la mujer realizó la denuncia y el caso fue puesto en conocimiento del fiscal Roberto Olcese, quien dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento.

Cámaras y testimonios

Durante las dos semanas siguientes, efectivos de la 4ª Inspectoría Zonal trabajaron en la reconstrucción del episodio. Entre otras medidas, entrevistaron a vecinos y analizaron registros de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Las imágenes permitieron obtener información sobre la motocicleta utilizada durante el ataque, la contextura física y la vestimenta del agresor. A partir de esos elementos, la investigación avanzó sobre la identificación de un sospechoso y las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía.

Con esos antecedentes, se solicitó una orden de allanamiento para una vivienda de Libertad al 4400, que fue ejecutada este lunes con la colaboración de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería.

En el lugar fue aprehendido J. E. M. V., de 31 años, señalado como el principal investigado por el ataque.

Municiones y vainas secuestradas

Durante la requisa del domicilio, los agentes encontraron y secuestraron cartuchos de escopeta, una munición de fusil calibre 7,62, tres municiones calibre 9 milímetros, una calibre .22 y dos vainas servidas calibre 9 milímetros.

Una vez informado sobre el resultado del procedimiento, el fiscal Olcese dispuso que el sospechoso continuara privado de su libertad, fuera examinado por Medicina Legal e identificado formalmente, para luego quedar alojado en una dependencia policial.

La investigación continúa bajo la calificación provisoria de abuso de armas. Entre las cuestiones que todavía deberán determinarse se encuentra la responsabilidad del detenido en el ataque y si los disparos estuvieron efectivamente vinculados con las amenazas por la deuda denunciadas horas antes.