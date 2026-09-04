El río Salado se mantiene por debajo del nivel de alerta en nuestra ciudad ante la llegada de El Niño

Por Santotomealdía



El río Salado registra 3,23 metros a la altura de nuestra ciudad y se mantiene por debajo del nivel de alerta, establecido en 5,70 metros, según informó este viernes el Gobierno provincial. El dato forma parte de un relevamiento realizado ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y luego de las abundantes precipitaciones registradas durante los últimos meses.

La medición en nuestra ciudad se encuentra actualmente 2,47 metros por debajo del umbral de alerta. Desde la Provincia indicaron además que los seis puntos de control relevados en la cuenca del Salado permanecen por debajo de sus respectivos niveles de referencia y que se mantienen las tareas de monitoreo y prevención.

El relevamiento aéreo fue realizado la semana pasada por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de Protección Civil. El recorrido partió desde Sauce Viejo y comprendió los arroyos Saladillo, Golondrinas, El Rey y El Toba, además del río Salado, lagunas, cañadas, canales, rutas y obras hidráulicas de los departamentos La Capital, San Justo, Vera, Garay, General Obligado y San Cristóbal.

Según los datos difundidos, en lo que va de 2026 los departamentos Vera, San Justo y 9 de Julio ya superaron sus promedios anuales de precipitaciones, ubicados entre los 900 y 1.050 milímetros. En algunos sectores, las lluvias acumularon entre 1.200 y 1.500 milímetros en seis meses.

Los niveles registrados en la cuenca

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, señaló que la inspección permitió constatar que “los seis puntos de control de la cuenca del río Salado están por debajo de los niveles de alerta”.

Además de los 3,23 metros registrados en nuestra ciudad frente a los 5,70 del umbral de alerta, en Paso de las Piedras el Salado marcaba 5,91 metros frente a un nivel de alerta de 7,50; en San Justo, 6,16 frente a 6,50; en Emilia, 4,55 frente a 5,50; y en Recreo, 3,53 frente a 5,70 metros. El río Calchaquí, a la altura de La Higuera, registraba 4,36 metros, mientras que su umbral de alerta es de 5 metros.

Coudannes indicó que durante el vuelo también se observó que “los principales cursos de agua tenían capacidad para seguir recibiendo aportes y que las rutas relevadas y los puentes también funcionaban con normalidad”.

En distintos puntos del recorrido se detectaron acumulaciones de agua propias de cañadas, bañados y lagunas. En el arroyo El Rey, además, fueron identificados algunos bancos de sedimentos cerca de la ruta nacional 11, que serán analizados para determinar si requieren tareas de limpieza. De acuerdo con la información oficial, al momento del relevamiento no obstaculizaban el escurrimiento.

Las acciones preventivas ante El Niño

Desde el Gobierno provincial señalaron que, ante las previsiones vinculadas con El Niño, se trabaja junto con municipios y comunas, Protección Civil, Obras Públicas y Vialidad Provincial en limpieza de canales y obras de defensa, alteo y alcantarillado.

La Provincia también informó que esta semana concluyó la remoción del terraplén ferroviario del Plan Circunvalar entre Esperanza y Candioti, una intervención que, según explicó Coudannes, apunta a mejorar el escurrimiento en sectores considerados sensibles.

“Gobernar con prevención es medir, detectar, recorrer y estar con los gobiernos locales, los productores y quienes viven en la zona”, sostuvo finalmente la vocera provincial, al remarcar que continuará el monitoreo de los cursos de agua ante la evolución de las condiciones climáticas.