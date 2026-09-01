Un hombre murió cuando presuntamente intentaba robar cables en barrio 12 de Septiembre

Por Santotomealdía

Un hombre murió durante la madrugada de este martes en barrio 12 de Septiembre, en circunstancias en las que presuntamente intentaba robar cables en Juan José Paso al 3100. Durante el episodio cayó un poste y la víctima fue encontrada sin vida en el lugar.

El hecho se produjo alrededor de las 3 de la madrugada y generó la intervención de personal policial y de una ambulancia. Por el momento no se conocen la identidad ni la edad del fallecido, mientras que tampoco fue determinada oficialmente la causa de la muerte ni la mecánica precisa del episodio.

Fabiana, una vecina del sector entrevistada por el móvil de Nova al Día, contó que durante la madrugada escucharon un fuerte ruido provocado por la caída del poste. Al salir, advirtieron lo ocurrido y dieron aviso a los servicios de emergencia.

“Se escuchó que cayó el poste fuerte”, relató la mujer. Además, aseguró que cuando llegaron la Policía y la ambulancia el hombre ya se encontraba sin vida.

La hipótesis de un intento de robo

De acuerdo con la información conocida durante las primeras horas, la principal hipótesis es que el hombre habría estado intentando sustraer cables cuando se produjo el episodio.

La vecina consultada también sostuvo esa versión y señaló que los robos de cables son frecuentes en barrio 12 de Septiembre. De todos modos, las circunstancias exactas deberán ser establecidas a partir de las actuaciones realizadas en el lugar.

Otro punto que resta determinar es qué provocó la muerte. Fabiana aseguró haber observado que el hombre había sido alcanzado por la estructura y presentaba graves lesiones en la cabeza. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa del fallecimiento.

El estado del poste

Como un elemento adicional, Fabiana señaló que el poste que cayó se encontraba deteriorado desde hacía más de un mes. Según explicó, estaba quebrado y los vecinos habían intentado sostenerlo provisoriamente utilizando alambres.

La mujer también afirmó que habían realizado reclamos por esa situación. Según su testimonio, inicialmente acudieron a la EPE y posteriormente intervino personal de Telecom, que habría concurrido al lugar para observar el estado de la estructura.

Durante la mañana de este martes se trabajaba en el sector para retirar el poste caído, mientras se aguardaban precisiones que permitan reconstruir cómo se produjo el episodio.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente datos sobre la identidad o la edad del fallecido. Tampoco se confirmó si la muerte fue consecuencia de la caída del poste, de una descarga eléctrica o de otra circunstancia, aspectos que deberán ser determinados por las actuaciones correspondientes.