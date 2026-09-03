La salida de Rey Leyes del Concejo: cómo se definió su reemplazo y cuál será su función en la Provincia

Por Santotomealdía

Guillermo Rey Leyes explicó este jueves en Nova al Día los motivos que lo llevaron a dejar su banca en el Concejo Municipal para incorporarse al Gobierno provincial. Según contó, un punto determinante para aceptar el ofrecimiento fue garantizar que el Partido Demócrata Progresista mantuviera su representación en el cuerpo legislativo local.

En ese proceso fue clave la decisión de Rubén Ruzicki, quien lo precedía en la lista para ingresar al Concejo, de no ocupar la banca. De esta manera, una vez cumplido el procedimiento correspondiente ante la autoridad electoral, Sebastián Iglesias quedará en condiciones de asumir como concejal.

“Cuando vimos que estaba garantizada esa posibilidad de que la banca quede en manos de un PDP, como va a ser Sebastián Iglesias, eso a mí me terminó de definir la situación”, explicó Rey Leyes.

La conversación con Ruzicki

Durante la entrevista, Rey Leyes reveló que habló personalmente con Ruzicki, quien fue secretario de Gobierno municipal, para conocer qué decisión tomaría ante la posibilidad de ingresar al Concejo.

“Yo me he sentado personalmente con Rubén Ruscitti y le planteé esa situación y le pregunté si él tenía interés en continuar con la banca”, relató Rey Leyes durante la entrevista. Según explicó, Ruzicki le manifestó que estaba enfocado en proyectos personales y comerciales y posteriormente presentó una nota formal expresando que no tenía interés en ocupar el lugar.

El dirigente del PDP remarcó que su propia decisión tampoco fue exclusivamente individual. “Nosotros como partido somos orgánicos, esto lo hemos tratado en la Junta Ejecutiva Provincial”, señaló, y definió el proceso como “una decisión más colectiva que particular”.

Rey Leyes reconoció además que atravesó “sensaciones encontradas” al dejar el Concejo y mencionó que todavía tenía temas sobre los que quería continuar trabajando, entre ellos el Plan Director de la ciudad.

Su nueva función en la Provincia

Respecto de su incorporación al Gobierno provincial, explicó que trabajará en el área de Asuntos Legislativos, que funciona como vínculo entre el Poder Ejecutivo y las cámaras de Diputados y Senadores. “Somos el nexo entre el gobierno y el Poder Legislativo para ir informando todo lo que sucede, ver el tratamiento que van teniendo las distintas leyes”, explicó.

Rey Leyes señaló que su intención es continuar trabajando por nuestra ciudad desde esa nueva función y destacó que esa posibilidad también pesó al momento de tomar la decisión.

“Mi principal responsabilidad y por lo que la gente me eligió es por Santo Tomé, y es desde donde voy a seguir trabajando y tratando de aportar, con errores y con virtudes, todo lo que entiendo necesario para Santo Tomé”, afirmó.