Nuevos datos sobre la muerte en barrio 12 de Septiembre: una cámara registró el hecho y detuvieron al hermano de la víctima

Por Santotomealdía

La Policía identificó como Lucas Hernán Zamirri, de 32 años, al hombre que murió durante la madrugada de este martes en Juan José Paso al 3100, en barrio 12 de Septiembre, cuando presuntamente intentaba sustraer cables. La víctima vivía a una cuadra del lugar donde ocurrió el hecho.

Fuentes policiales confirmaron a Santotomealdía que el episodio quedó registrado por la cámara de seguridad de una vivienda. Las imágenes permitieron establecer que Zamirri estaba acompañado por otro hombre, que salió corriendo cuando cayó el poste. Con el correr de las horas, los investigadores determinaron que se trataba de su hermano.

A partir de esa información, personal policial se dirigió hasta el domicilio del segundo hombre, donde procedió a su aprehensión. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 12ª.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada y, de acuerdo con la información conocida inicialmente, la principal hipótesis indica que Zamirri presuntamente intentaba robar cables cuando se produjo la caída del poste.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa concreta de la muerte ni se brindaron mayores precisiones sobre la situación del hermano de la víctima tras su traslado a la dependencia policial.