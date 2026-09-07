Clausuraron una chatarrería en barrio Las Vegas tras una inspección por el robo de cables

Por Santotomealdía



Una chatarrería ubicada en barrio Las Vegas fue clausurada este lunes luego de una inspección realizada por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de los controles que llevan adelante el Gobierno provincial y el Municipio ante los robos de cables y motocicletas. El procedimiento tuvo lugar en un establecimiento situado en la intersección de Estados Unidos de México y Arenales.

Durante el operativo, los agentes revisaron chasis y partes de vehículos, elementos metálicos y cableado en general. Como resultado de la inspección, las autoridades dispusieron la clausura del local y del uso del predio donde funcionaba el establecimiento.

Según informó la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, del procedimiento participaron autoridades municipales y provinciales, además de personal de Registros de Desarmaderos Provinciales.

Agentes de la PDI, durante la inspección. (Crédito: PDI)

Posteriormente, el secretario de Gestión de Registros del Gobierno provincial, Matías Figueroa Escauriza, aportó detalles sobre las razones que derivaron en la medida. El funcionario sostuvo que durante la inspección detectaron que el establecimiento “no contaba con toda la documentación necesaria y presentaba irregularidades”, por lo que se procedió a su clausura.

La PDI indicó que el procedimiento forma parte del trabajo conjunto que realizan Provincia y Municipio ante los robos de cables y motocicletas, con inspecciones en chatarrerías y desarmaderos.

Por su parte, Figueroa Escauriza expresó en sus redes sociales que el operativo se llevó adelante de manera conjunta entre la PDI, el Gobierno provincial y la Municipalidad. Del procedimiento también participó el intendente Miguel Weiss Ackerley.

En la información difundida este lunes no se reportaron personas detenidas ni se precisó el secuestro de elementos durante la inspección.