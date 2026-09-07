Ciudadanía Activa impulsó un “gran plenario” para construir propuestas para la ciudad

Ciudadanía Activa, espacio plural integrado por Igualdad y Participación (Luis Martinez), Yo Confío (Josefina Viano), Frente Amplio por la Soberanía (Natalia Angulo) junto a militantes políticos, referentes sociales, gestores culturales y vecinos, llevó adelante este fin de semana “Santo Revuelo”, un gran plenario abierto que convocó a vecinos y vecinas con el objetivo de debatir, escuchar, compartir ideas y construir colectivamente propuestas para la ciudad de Santo Tomé.

Desde la organización destacaron que “el encuentro partió desde la premisa clara de que los vecinos y vecinas no deben ser solamente convocados para expresar reclamos, sino que deben ser protagonistas en la construcción de una agenda de prioridades y en la elaboración de propuestas concretas para transformar la realidad de nuestra ciudad”.

En ese marco, durante el plenario se abordaron distintos ejes de trabajo vinculados a las principales problemáticas y desafíos de Santo Tomé. Según se mencionó, algunos de ellos fueron: la infraestructura y los servicios públicos, la prevención de inundaciones y la gestión del riesgo, la salud y la prevención, la niñez, adolescencia y las familias, los adultos mayores, género ,la inclusión y discapacidad. También temas vinculados a los consumos problemáticos, la seguridad y la convivencia ciudadana, la movilidad y el transporte, el trabajo y la producción, las políticas educativas, culturales y deportivas, el ambiente, el hábitat y la planificación urbana, y la participación ciudadana y la transparencia.

“La propuesta fue generar un espacio de intercambio que permitiera avanzar más allá de la identificación de los problemas”, explicaron desde Ciudadanía Activa.

“Consideramos fundamental construir una mirada integral sobre la ciudad, escuchando las experiencias y necesidades de quienes viven cotidianamente las distintas realidades de cada barrio”, agregaron

Al realizar un balance de la actividad, señalaron que “Santo Revuelo fue, fundamentalmente, una convocatoria a involucrarse”, así como “una invitación a dejar de esperar que las soluciones lleguen desde otros lugares y asumir el desafío de pensar, debatir y construir colectivamente la ciudad que queremos”.

“Desde Ciudadanía Activa sostenemos que los cambios no se esperan: se construyen colectivamente, con participación, compromiso y una ciudadanía dispuesta a ser protagonista”, subrayaron.

Finalmente, remarcaron que “el desafío que surge a partir de este encuentro será transformar las conclusiones, diagnósticos y propuestas elaboradas colectivamente en iniciativas concretas, proyectos, gestiones y acciones que permitan dar respuestas a las necesidades de nuestra comunidad”.

“Seguiremos cerca de los vecinos, en el territorio porque Santo Tomé necesita una comunidad activa, comprometida y protagonista”, manifestaron en ese sentido.

