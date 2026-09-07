Internaron a Mirtha Legrand por un cuadro respiratorio: qué se sabe de su salud

Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires y horas después se conoció el primer parte médico oficial sobre su estado de salud. Según informó el director médico de la institución, Enrique Echagüe, la conductora cursa un cuadro respiratorio bronquial y permanecerá internada para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”, señaló Echagüe en el comunicado. Además, precisó que la conductora quedará alojada en una habitación común, mientras los profesionales realizan los estudios correspondientes y evalúan su evolución.

Desde el centro de salud también indicaron que la familia agradeció las muestras de afecto y respeto recibidas durante la internación. El próximo parte médico, según informó el Sanatorio Mater Dei, será emitido el miércoles, siempre que no se produzcan cambios en su estado de salud.

La internación de Mirtha generó preocupación luego de que no pudiera conducir su programa durante el fin de semana. En esa oportunidad, su nieta Juana Viale estuvo al frente de la emisión y explicó que la ausencia se debía a que la conductora atravesaba un cuadro de gripe.

En las horas previas a la internación, además, su hija Marcela Tinayre había llevado tranquilidad y señalado que su madre se encontraba “un poco engripada”.

La noticia rápidamente generó repercusión entre colegas, televidentes y seguidores de la conductora, quien a sus 99 años continúa siendo una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina. Por el momento, el Sanatorio Mater Dei estableció que los partes médicos oficiales serán el canal para comunicar cualquier novedad sobre su evolución.