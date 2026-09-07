A más de cuatro años del crimen, comenzó en Francia el juicio por el asesinato del rugbier Federico Aramburu

Más de cuatro años después del crimen que conmocionó al mundo del rugby, comenzó en Francia el juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu. Los principales acusados son Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos militantes vinculados a la extrema derecha que enfrentan penas que pueden llegar a la cadena perpetua.

El proceso se inició este lunes en París y tiene previsto llegar a su instancia final el 25 de septiembre, cuando se conocerá el veredicto. En el banquillo se sentaron Le Priol, un exmilitar de 32 años, y Bouvier, un exestudiante de Derecho de 35. Ambos niegan haber tenido intención de matar. La viuda de Aramburu, María, estuvo presente durante la apertura del juicio, visiblemente emocionada.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, en el Barrio Latino de París. Aramburu había salido a comer junto a su amigo Shaun Hegarty, también exrugbier, cuando se produjo una discusión en la terraza de un bar con Le Priol, Bouvier y la pareja del exmilitar.

El enfrentamiento comenzó por un comentario de Hegarty relacionado con la manera en que Le Priol reprendía a otro cliente. La tensión aumentó y, de acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el exmilitar golpeó a Aramburu en la cabeza. Más tarde, los argentinos abandonaron el lugar, pero el conflicto continuó en la calle.

Según los elementos reunidos durante la investigación, Aramburu se enfrentó nuevamente con Le Priol y lo tomó de la capucha antes de arrojarlo al suelo. El episodio terminó con el exmilitar con algunos dientes rotos. Poco después, los acusados volvieron a aparecer a bordo de un automóvil.

La acusación sostiene que Bouvier, que llevaba un arma, disparó varias veces contra los dos argentinos antes de escapar. Le Priol también efectuó otros seis disparos. Uno de ellos alcanzó a Aramburu por la espalda y lo dejó gravemente herido.

Hegarty permaneció junto al exjugador de Los Pumas durante sus últimos instantes. Según su testimonio, Aramburu llegó a decirle “Voy a morir” antes de fallecer. Su muerte dejó a su esposa María y a sus tres hijos, Trinidad, Justina y Santiago.

Uno de los puntos centrales del juicio será determinar qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los acusados y si existió una acción coordinada durante el ataque. Le Priol está acusado de asesinato, mientras que Bouvier enfrenta cargos por tentativa de asesinato, en una causa en la que ambos podrían recibir la pena máxima.

El perfil de los imputados también ocupa un lugar relevante en el proceso. Según la investigación, Le Priol y Bouvier tenían vínculos con ambientes de extrema derecha radical, además de compartir una relación con la violencia, el consumo de alcohol y el interés por las armas.

Los investigadores también deberán analizar un antecedente que involucra directamente a ambos. Le Priol y Bouvier tenían prohibido mantener contacto debido a una causa anterior por una agresión ocurrida en octubre de 2015, por la que habían recibido condenas de prisión. A pesar de esa restricción, volvieron a encontrarse la noche del asesinato de Aramburu.

Tras el crimen, ambos abandonaron París y fueron localizados en distintos lugares. Le Priol fue detenido en Hungría cuando se dirigía hacia Ucrania, mientras que Bouvier fue arrestado en Francia.

Además de los dos principales acusados, el juicio alcanza a otras dos personas. La expareja de Le Priol, de 29 años, está acusada de complicidad en tentativa de asesinato, mientras que un hombre de 37 años, señalado como simpatizante de extrema derecha, enfrenta cargos por haber ayudado a Bouvier durante su huida.

El tribunal deberá determinar así no solo cómo se produjo el ataque que terminó con la vida de Federico Aramburu, sino también el grado de participación y responsabilidad de cada una de las personas involucradas. El veredicto está previsto para el 25 de septiembre.