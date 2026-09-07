Nacionales — 07.09.2026 —
Revelaron que el Estado destina más de $200 millones por mes a jubilaciones y pensiones de privilegio
La lista incluye a 11 expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Alberto Fernández encabeza la lista con un haber superior a los $26 millones.
El Estado nacional destinó en julio más de $200 millones al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los beneficios son abonados por la ANSES y presentan diferencias considerables entre los montos que recibe cada beneficiario.
De acuerdo con un informe publicado por Clarín, el desembolso mensual alcanza exactamente los $203.835.765,06, mientras que las asignaciones individuales oscilan entre $12 millones y más de $26 millones brutos.
El mayor haber corresponde al expresidente Alberto Fernández, quien percibe $26.092.447 mensuales. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ese monto equivale a unas 52 jubilaciones mínimas, calculadas sobre un haber de aproximadamente $498.000, incluyendo el bono de $70.000.
En tanto, el exvicepresidente y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, recibe el menor monto de la lista: $12.486.621,66 por mes.
Entre los beneficiarios también figuran otros expresidentes, exvicepresidentes y familiares de antiguos mandatarios. La lista incluye a Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Julio Cobos, Inés Pertiné, Beatriz Nelly Andrés, María Estela Martínez de Perón y Amalia Carmen Guido.
Los montos mensuales informados son los siguientes:
- Alberto Fernández: $26.092.447
- Mauricio Macri: $25.043.153,46
- Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02
- Zulema Yoma: $20.618.733,63
- Gabriela Michetti: $18.192.138,24
- Julio Cobos: $17.999.446,65
- Inés Pertiné: $17.561.990,73
- Beatriz Nelly Andrés: $16.214.248,39
- María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68
- Amalia Carmen Guido: $12.691.238,04
- Daniel Scioli: $12.486.621,66
En el caso de Fernández, además, el 30% del haber está destinado al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco, según la información difundida sobre su beneficio.
La nómina no incluye a Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a percibir, a partir de una medida cautelar, la pensión correspondiente a su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Ese beneficio representa actualmente unos $16 millones mensuales.