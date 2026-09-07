Tragedia en Cabo Verde: al menos 25 muertos al caer un autobús por un barranco

Al menos 25 personas murieron en Cabo Verde luego de que un autobús en el que viajaban numerosos niños y adolescentes cayera por un barranco de unos 30 metros de profundidad en la isla de Fogo. El accidente ocurrió durante la noche del sábado en una zona montañosa y de difícil acceso, donde los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para rescatar a las víctimas.

El vehículo circulaba por una carretera del norte de la isla cuando, por causas que todavía son investigadas, salió de la calzada y se precipitó por una pendiente rocosa. Varios pasajeros sobrevivieron al impacto y fueron trasladados al Hospital Regional São Francisco de Assis, mientras continuaban las tareas de rescate.

Según informó la agencia caboverdiana Inforpress, entre los pasajeros había numerosos estudiantes de escuelas primarias y secundarias. El autobús regresaba de una excursión y transportaba principalmente a menores de edad, lo que convirtió al siniestro en una tragedia particularmente grave para la comunidad local.

Las autoridades educativas aclararon que la salida no había sido organizada por las escuelas, sino que se trataba de una excursión anual realizada de manera particular por el conductor del autobús, quien también falleció en el accidente.

El siniestro tuvo lugar en la carretera que conecta Chã das Caldeiras con Campanas de Cima, en el norte de Fogo. La zona presenta un terreno montañoso, con sectores rocosos y de difícil acceso, lo que complicó las tareas de los equipos de emergencia durante la noche.

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, expresó su pesar por lo ocurrido y calificó el hecho como una “verdadera tragedia”. A través de sus redes sociales, envió sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y a los habitantes de la isla de Fogo.

Mientras continúa la identificación de las víctimas y la atención de los heridos, las autoridades investigan las causas del accidente para determinar qué provocó que el autobús abandonara la carretera y terminara cayendo por el barranco.

Fogo es una de las islas que conforman Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a las costas occidentales de África.