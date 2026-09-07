Proponen crear un registro de personas afectadas por incumplimientos de empresas desarrollistas

El diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) presentó un proyecto de Resolución para crear, en el ámbito de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, el "Registro de Personas Afectadas por Incumplimientos Contractuales" por parte de empresas desarrolladoras. La iniciativa busca relevar, sistematizar y documentar casos de ahorristas, adjudicatarios y titulares de planes de ahorro previo para vivienda que denuncien demoras en la entrega, modificaciones unilaterales de condiciones contractuales u otros perjuicios.

Fuentes vinculadas al legislador indicaron que la iniciativa está vinculada particularmente a incumplimientos denunciados por parte de empresas como Pilay S.A., Bauen Arquitectura S.R.L., Pilares S.R.L. U.T.E., Casaplan S.R.L. U.T.E. Aunque aclararon que también alcanza a otras firmas que hubieran participado o participen en la actividad desarrollista bajo cualquier forma societaria o contractual.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

El proyecto dispone la creación del Registro en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, destinado a cuantificar y caracterizar el universo de personas afectadas en el territorio provincial; reunir y sistematizar la documentación aportada voluntariamente por los damnificados; servir de base para el seguimiento parlamentario y la elaboración de iniciativas legislativas; facilitar la articulación con organismos competentes —Defensa del Consumidor, municipios y comunas, Poder Judicial— sin reemplazarlos; y generar información pública de interés colectivo.

La propuesta prevé que la inscripción sea voluntaria y gratuita, abierta a personas con domicilio en la provincia de Santa Fe que aleguen ser afectadas. También que la Secretaría de la Comisión administre, custodie y actualice el registro y elabore informes de situación. Otro punto que establece es que la Comisión estará facultada para convocar audiencias públicas y reuniones informativas, e invitará a organismos provinciales, municipales, colegios profesionales y asociaciones de consumidores. Se prevé además remitir a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y a los municipios información agregada no individualizada para coadyuvar en sus tareas.

El tratamiento de los datos personales se ajustará a la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales; la información recabada sólo podrá usarse para los fines previstos y no será cedida a terceros sin el consentimiento del titular, salvo requerimiento judicial o administrativo. La Comisión arbitrarará los medios necesarios para difundir el Registro y alcanzará a la mayor cantidad posible de personas potencialmente damnificadas.

Fundamentación y objetivos

El diputado Palo Oliver señaló que "el proyecto nace ante el creciente número de reclamos de ahorristas y adjudicatarios vinculados a planes de ahorro previo para vivienda desarrollados por las firmas mencionadas, especialmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario".

"Estas denuncias incluyen contratos de larga data con cuotas abonadas en tiempo y forma, que no se han traducido en la entrega de las unidades comprometidas; la oferta de plazos adicionales; o la propuesta de relocalizaciones fuera del radio originalmente pactado. Los afectados, que se agrupan como 'Autoconvocados contra los Incumplimientos de Bauen Pilay', estiman que cientos de familias santafesinas resultan perjudicadas", explicó.

"Ante esa realidad, la creación del Registro permitirá contar con un diagnóstico fidedigno y actualizado de la problemática, insumo imprescindible para el diseño de políticas públicas y proyectos legislativos que protejan a los consumidores y adquirentes de vivienda", precisó.

Alcances institucionales, convocatoria y próximos plazos

La iniciativa enfatiza que el Registro constituye una herramienta parlamentaria de carácter complementario que no sustituye ni interfiere en las vías administrativas o judiciales correspondientes a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor ni al Poder Judicial. Su propósito es fortalecer la función de control y la capacidad de iniciativa legislativa de la Cámara, facilitando la articulación con los organismos que tienen competencia en la materia.

El proyecto faculta a la Comisión de Vivienda y Urbanismo a convocar audiencias públicas y reuniones informativas con representantes de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y de los Usuarios, municipios y comunas afectadas, colegios profesionales y asociaciones de consumidores, con el objetivo de profundizar el tratamiento de la problemática.

Además, la Comisión remitirá informes periódicos con datos agregados a los organismos locales y provinciales competentes.

Al respecto, el diputado Fabián Palo Oliver (FAS) manifestó: “Es imprescindible que el Estado provincial se haga cargo del reclamo colectivo de cientos de familias que, tras décadas de pago puntual, aún esperan la vivienda que se les prometió. Este Registro permitirá conocer con precisión la dimensión del problema, facilitar la coordinación institucional con los organismos competentes y sentar las bases para iniciativas legislativas que garanticen la protección de los derechos de los adquirentes”.