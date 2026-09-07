Familiares de internos protestaron frente a la nueva cárcel de Recreo

Familiares de personas alojadas en la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo se manifestaron este domingo frente al ingreso del establecimiento para reclamar por la falta de comunicación con los internos y expresar su preocupación por las condiciones de detención. La protesta incluyó quema de cubiertas y requirió la presencia de efectivos policiales y Bomberos Zapadores.

Entre 40 y 50 personas participaron de la concentración frente al nuevo complejo penitenciario, inaugurado el pasado 3 de septiembre. Según denunciaron los manifestantes, algunos internos atraviesan situaciones de frío, hambre y sed, y existen faltantes de comida, agua y ropa de abrigo.

Durante la protesta fueron incendiadas cubiertas en inmediaciones del acceso al penal, por lo que debieron intervenir los Bomberos Zapadores para controlar las llamas. Además, se desplegaron efectivos del Cuerpo de Infantería y del Grupo de Operaciones Especiales.

En medio del reclamo, el jefe de la Comisaría 16ª abrió un canal de diálogo y posibilitó que algunos familiares pudieran establecer comunicación con el interior de la unidad. Sin embargo, los manifestantes resolvieron continuar con la protesta al considerar que sus reclamos no habían sido resueltos.

Los familiares también cuestionaron las condiciones en las que se concretaron los recientes traslados. De acuerdo con sus testimonios, los movimientos se realizaron de manera sorpresiva y provocaron la interrupción de actividades laborales, educativas y religiosas que algunos detenidos desarrollaban en sus lugares de alojamiento anteriores.

Una cárcel inaugurada días atrás

La protesta se produjo pocos días después de la inauguración de la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, que cuenta con tres subunidades, 475 celdas individuales y capacidad para alojar a 251 mujeres y 640 hombres.

La puesta en funcionamiento del establecimiento estuvo acompañada por un amplio operativo de traslado. Según la información difundida, 380 detenidos fueron derivados al nuevo complejo en menos de 24 horas, como parte de una estrategia para reducir el hacinamiento en las comisarías de la ciudad de Santa Fe.

Los reclamos de este domingo surgieron precisamente después de esos movimientos y estuvieron centrados, principalmente, en recuperar el contacto con los internos y obtener respuestas sobre sus condiciones de alojamiento.