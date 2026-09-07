Nuevo puente: avanza la transformación de avenida 7 de Marzo en la zona de acceso

Por Santotomealdía



Las obras del acceso al nuevo puente continúan avanzando sobre avenida 7 de Marzo, donde durante los últimos días se profundizaron las tareas en el tramo comprendido entre José Maciá y la zona de los puentes. El frente avanza hacia el este y ya fue demolida buena parte del pavimento de la calzada sur, correspondiente a la primera etapa de la intervención.

Los trabajos forman parte de la transformación integral de 7 de Marzo prevista para acompañar la puesta en funcionamiento del nuevo enlace con Santa Fe. Esta primera etapa demandará entre tres y cuatro meses y posteriormente la intervención continuará sobre el otro sector de la avenida durante un período similar.

Las tareas comenzaron con la demolición de la calzada existente para avanzar posteriormente con su reconstrucción y la reconfiguración de los carriles de circulación. El proyecto también contempla intervenciones en veredas, equipamiento urbano, luminarias, señalización y semaforización.

Según había explicado el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Hernán Palmich, los plazos de cada uno de estos frentes acompañan el cronograma general de la obra del nuevo puente, cuya habilitación está prevista entre marzo y abril del próximo año.

La circulación durante las obras

Mientras avanza el frente sobre 7 de Marzo, continúa vigente el esquema de circulación implementado el martes pasado. Para acceder al Puente Carretero en dirección a Santa Fe, los vehículos deben desviarse por Maciá, Colón y Mitre, mientras que esta última arteria funciona con sentido único hacia el norte desde Hernandarias.

En sentido contrario, quienes ingresan a nuestra ciudad desde Santa Fe no pueden realizar el giro a la izquierda hacia Mariano Candioti y deben continuar hasta Maciá.

La intervención sobre 7 de Marzo constituye uno de los principales trabajos pendientes en la cabecera local del nuevo puente y se desarrollará por etapas durante los próximos meses, mientras continúa en paralelo la ejecución del viaducto y de las obras necesarias para configurar el futuro sistema de accesos.