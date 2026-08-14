Trump desafió a Irán y dijo que declarará el estrecho de Ormuz "territorio de Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión en torno al estrecho de Ormuz al afirmar este viernes que pretende declarar el estratégico paso marítimo como territorio estadounidense una vez que concluya la ofensiva militar contra Irán. La declaración fue realizada durante un acto político en Garden City, Nueva York, y no estuvo acompañada de detalles sobre cómo podría concretarse una medida de semejante alcance.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo muy duramente derrotado, muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos”, afirmó Trump. Luego, ante la repercusión de sus palabras, insistió: “Es verdad”.

El mandatario vinculó esa eventual decisión con el desenlace de la guerra y sostuvo que Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre el estrecho. “Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos”, aseguró. Trump ya había afirmado esta semana que Washington tiene un “control total” sobre la vía marítima.

El estrecho de Ormuz se encuentra entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Se trata de uno de los principales puntos estratégicos para el comercio energético mundial, por lo que las restricciones al tránsito de embarcaciones generaron fuertes consecuencias sobre el mercado petrolero y aumentaron la preocupación internacional.

La situación volvió a agravarse este viernes, cuando dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos fueron atacados mientras atravesaban el estrecho. Abu Dhabi responsabilizó a Irán por los ataques, que no provocaron víctimas, en un nuevo episodio que profundizó las tensiones en torno a la navegación por la zona.

La declaración de Trump se produjo además en un contexto en el que Estados Unidos anunció que está preparado para mantener de manera indefinida el bloqueo naval sobre Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la Armada estadounidense puede sostener el despliegue mediante la rotación de sus buques en la región, mientras Washington prepara nuevas sanciones económicas contra Teherán.

En paralelo, Trump confirmó que otro portaaviones estadounidense se dirige hacia Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln, que lleva más de seis meses desplegado en la región.

“Ese buque será reemplazado por otro buque similar”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre la situación del portaaviones en la Base Aérea Andrews, en Maryland. Aunque no identificó oficialmente a la embarcación que realizará el relevo, distintas versiones señalan al USS George Washington como posible reemplazo.

El portaaviones se encontraba el jueves cerca del estrecho de Malaca, frente a las costas de Malasia, por lo que su llegada a la zona de operaciones podría producirse en los próximos días.

La incorporación de otro portaaviones se produce mientras Washington mantiene una fuerte presencia militar en Medio Oriente y la crisis con Irán continúa teniendo al estrecho de Ormuz como uno de sus principales focos de tensión.