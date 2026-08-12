Desde el próximo martes, Lisandro de la Torre tendrá sentido único de circulación en un importante tramo

A partir del próximo martes 18 de agosto, la Municipalidad de Santo Tomé pondrá en vigencia un nuevo sentido único de circulación en un tramo de calle Lisandro de la Torre, en el marco de la Ordenanza Nº 3744/2025.

La modificación alcanzará al sector comprendido entre Avenida Luján y Azcuénaga, que desde esa fecha tendrá mano única en dirección oeste-este. De esta manera, los vehículos que circulen por ese tramo deberán hacerlo únicamente hacia el este.

Según informó el Municipio, la medida tiene como objetivo ordenar y dar mayor fluidez al tránsito en la zona, además de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad vial.

Para acompañar la implementación del nuevo sentido de circulación, se colocará nueva señalización vial y se llevarán adelante tareas de prevención y orientación durante los primeros días, con el propósito de facilitar la adaptación de los conductores y vecinos.

Desde la Municipalidad recomendaron circular con precaución, especialmente durante los primeros días de vigencia de la medida, mientras se produce la adaptación al nuevo esquema de circulación.

Ante dudas o consultas, los vecinos pueden comunicarse con la oficina de Policía Municipal al 4746048.