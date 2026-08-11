Condenaron a 12 años de cárcel a un hombre por abuso sexual de dos integrantes de su entorno familiar

Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos integrantes de su entorno familiar en nuestra ciudad. Así lo resolvió la jueza Susana Luna, en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Al condenado se le impuso la pena al declararlo autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Sus iniciales son MJDF y -tal como aclaró la Fiscalía-, su nombre completo no fue difundido debido a que una de las víctimas comparte el apellido con él.

La fiscal Natalia Giordano representó al MPA en el debate. Según relató, “el condenado primero abusó de un hijo de su pareja y, años más tarde, vulneró también la integridad sexual de su propia hija, quien es hermana de la otra víctima por parte de madre”.

“En ambos casos, los hechos delictivos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en viviendas en las que residió el grupo familiar”, sostuvo la fiscal. “Si bien el hijo de la pareja del condenado actualmente es mayor de edad, las dos víctimas sufrieron los ilícitos en la época en la que cada una transitaba su escolaridad primaria”, agregó.

Finalmente, la funcionaria indicó que “si bien valoramos el resultado condenatorio, aguardaremos los fundamentos del fallo para analizarlos y evaluar los pasos a seguir”.