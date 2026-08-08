Asesinaron a balazos en Santa Fe a un hombre oriundo de Santo Tomé

Un hombre oriundo de Santo Tomé fue asesinado a balazos durante la noche del viernes en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Silvestre Nicolás Escobar, de 33 años, quien fue atacado en inmediaciones de Los Alisales y Padre Quiroga Aguado, en el barrio Padre Rosso, anteriormente conocido como Villa Oculta.

El homicidio ocurrió después de las 21.40, cuando vecinos del sector escucharon varias detonaciones y, al salir a la calle, encontraron a un hombre tendido sobre el pavimento y con múltiples heridas de arma de fuego.

Escobar había estado preso -recuperó la libertad recientemente- por un homicidio que cometió en nuestra ciudad en 2013. Una mujer, que manifestó ser su pareja, se acercó al lugar y lo reconoció. Poco después arribaron efectivos de la Policía de Santa Fe y un médico del SIES 107, quien constató que la víctima se encontraba sin vida y presentaba seis impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

La escena fue preservada por personal de la Comisaría 6ª, la Subcomisaría 2ª y el Comando Radioeléctrico, mientras posteriormente se sumaron investigadores de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I.

Investigan cómo ocurrió el ataque

Por el momento no hay personas detenidas por el homicidio. Los investigadores comenzaron a relevar la zona y a entrevistar a vecinos y posibles testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Además, se inició el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque y determinar quiénes participaron.

Los peritos del área Científica de la PDI realizaron los trabajos criminalísticos de rigor en el lugar, mientras que el fiscal de Homicidios en turno dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Una vez finalizadas las pericias, el cuerpo de Escobar fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la correspondiente autopsia.

Un antecedente por otro crimen en Santo Tomé

Escobar había recuperado recientemente la libertad luego de cumplir una condena vinculada con un homicidio ocurrido en Santo Tomé en 2013, un hecho que había generado conmoción en la ciudad.

Se trató del asesinato de Daniel Domingo Farías, un comerciante que fue baleado durante un asalto en su local Don Toti, ubicado en la esquina de Salta y Derqui. El ataque ocurrió en abril de aquel año, cuando dos delincuentes ingresaron al comercio y exigieron la recaudación.

Según se informó entonces, mientras su esposa se encontraba dentro del local, se escucharon varios disparos. Al regresar, encontró a Farías gravemente herido, con un impacto de bala en el rostro.

El comerciante fue trasladado inicialmente al Samco de Santo Tomé y posteriormente derivado al Hospital Cullen de Santa Fe, donde permaneció internado en terapia intensiva. Tras agonizar durante aproximadamente cuatro horas, murió como consecuencia de las heridas.

La investigación de aquel crimen estuvo a cargo de la División Homicidios y de distintas áreas de la Policía de Santa Fe. Ahora, más de una década después, Escobar volvió a ser víctima de un homicidio, esta vez en la ciudad de Santa Fe.

La investigación actual busca determinar quiénes atacaron a Escobar y cuáles fueron las circunstancias y el móvil del crimen.