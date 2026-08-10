Sin avances tras la reunión con el intendente, ASTEOM inicia este martes el plan de lucha

Por Santotomealdía



ASTEOM comenzará este martes con el plan de lucha anunciado la semana pasada, luego de que la reunión mantenida este lunes con el intendente Miguel Weiss Ackerley y el secretario de Gobierno terminara, según el gremio, sin avances concretos sobre los reclamos laborales planteados al Ejecutivo.

Las medidas incluirán rondas informativas, asambleas y retención de tareas en diferentes dependencias municipales y se desarrollarán sector por sector. Aunque las partes acordaron volver a reunirse este miércoles, desde el sindicato anticiparon que no suspenderán el plan de lucha mientras no reciban respuestas concretas.

La decisión fue confirmada a Santotomealdía por el secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, luego del encuentro mantenido durante la jornada de este lunes. “En el día de hoy no tuvimos ninguna respuesta concreta a la problemática que planteamos, a una larga lista de reclamos que fueron presentados formalmente, por lo que nuestro plan de lucha y las medidas que anunciamos para esta semana siguen firmes”, afirmó.

La reunión había sido convocada por el Ejecutivo el viernes pasado, luego de varios días de tensión entre el sindicato y la administración municipal. ASTEOM había solicitado previamente una audiencia urgente con el intendente para abordar una serie de planteos laborales y salariales.

Entre los principales reclamos se encuentran el atraso en el pago y la actualización de las horas extras, la situación del personal contratado y los pases a planta permanente comprometidos. A esos puntos se suman la entrega de indumentaria y elementos de protección personal y diferentes planteos vinculados con las condiciones de higiene y seguridad laboral.

Las medidas comienzan este martes Benassi remarcó que la convocatoria a una nueva reunión para el miércoles no modificará, por el momento, las medidas definidas por la Comisión Directiva y el cuerpo de delegados. “Nosotros no vamos a levantar ninguna medida gremial hasta que no tengamos un resultado concreto”, aseguró.



De acuerdo con lo informado por el dirigente, desde este martes el gremio realizará rondas informativas y asambleas en los lugares de trabajo, con retención de tareas, en un esquema que irá alcanzando progresivamente a los diferentes sectores municipales. “Vamos a ir sector por sector hasta ver algún tipo de resultado en la negociación con el Ejecutivo”, explicó Benassi.



Durante este lunes, representantes de ASTEOM recorrieron distintas dependencias municipales para informar a los trabajadores sobre el estado de los reclamos y las decisiones adoptadas por el sindicato, como paso previo al comienzo de las medidas.

Una nueva reunión el miércoles

Pese a mantener el plan de lucha, ASTEOM confirmó que participará de la reunión convocada para este miércoles, al considerar que la prioridad es encontrar una salida al conflicto mediante la negociación.

“La idea del gremio es resolver el conflicto, así que vamos a asistir a todas las reuniones que sean necesarias para tratar de resolver el problema, pero hasta que no tengamos una respuesta concreta no vamos a levantar ninguna medida”, señaló el secretario adjunto.

La conducción sindical había anticipado la semana pasada que el plan de lucha sería progresivo y que podría profundizarse en caso de que no hubiera respuestas a los planteos realizados.

En ese sentido, Benassi volvió a advertir que, si el conflicto continúa sin soluciones, podrían resolverse nuevas acciones gremiales. “Si se profundiza el conflicto y no tenemos ninguna respuesta sobre los temas planteados, seguramente tengamos que tomar otro tipo de medidas, que van a ser notificadas cuando llegue el momento”, expresó.

De esta manera, el conflicto entre ASTEOM y el Ejecutivo municipal ingresa desde este martes en una nueva etapa, con medidas gremiales en los lugares de trabajo y una nueva instancia de negociación prevista para el miércoles.