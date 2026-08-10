Rompieron la vidriera y robaron en un comercio de Sarmiento y Córdoba

Por Santotomealdía



Un comercio ubicado en la esquina de Sarmiento y Córdoba sufrió un robo durante la madrugada del sábado, cuando una persona rompió parte del vidrio de la vidriera y, utilizando una rama de aproximadamente dos metros, logró alcanzar y sustraer distintos productos que se encontraban en el interior del local.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y quedó parcialmente registrado por una cámara de seguridad. Según relató la propietaria del comercio, el autor permaneció durante un tiempo en el lugar y se retiró y regresó en varias oportunidades hasta llevarse diferentes artículos.

Victoria, responsable del negocio, contó lo sucedido este lunes en diálogo con Nova al Día, por radio Nova 97.5, luego de que el móvil del programa se acercara hasta el comercio.

La mujer explicó que descubrió el robo cuando llegó el sábado por la mañana para comenzar la jornada. Como habitualmente cierran las cortinas del negocio durante la noche, desde el exterior no alcanzaba a advertirse la magnitud de lo ocurrido. “Yo llegué el sábado a la mañana a abrir y me encuentro con el vidrio roto. Entro y ahí veo que habían sustraído algunas cosas de la vidriera”, relató.

Al revisar posteriormente las imágenes de la cámara instalada en el interior, pudo reconstruir parte de lo ocurrido. “Se ve que como a las 5 de la mañana rompen el vidrio en una esquina y con ramas empiezan a pescar cosas”, explicó.

Según detalló, al llegar encontraron en el exterior una rama de aproximadamente dos metros, que habría sido utilizada para alcanzar los productos. La comerciante señaló que habitualmente toman la precaución de alejar la mercadería de la vidriera antes de cerrar, pero en esta oportunidad eso no alcanzó para evitar el robo.

“Nosotros alejamos todo a la noche, pero aun así pudieron sustraer varias cosas. Es bastante largo el proceso, va y viene varias veces”, contó.

La vidirera que rompió el delincuente para robar mercadería. (Crédito: STD)

La denuncia y la preocupación de la comerciante

Tras constatar lo ocurrido, los responsables del negocio realizaron la correspondiente denuncia policial. Victoria indicó que cuentan con una cámara dentro del establecimiento, aunque las cortinas y parte del mobiliario dificultaron obtener imágenes completas de lo sucedido.

De todos modos, a partir de lo registrado, sostuvo que aparentemente habría actuado una sola persona.

La comerciante también expresó su preocupación porque el autor pudo permanecer durante un tiempo considerable en el sector y regresar varias veces, pese a tratarse de una esquina cercana al centro y con circulación de vehículos.

“Se ve que va y vuelve varias veces y eso es lo que también me preocupa. Es una zona transitada, pasan autos de vez en cuando”, señaló. En ese sentido, pidió que ante movimientos sospechosos los vecinos den aviso al 911, aun cuando no intervengan directamente.

El mismo comercio ya había sufrido un robo similar

No es la primera vez que el local de Sarmiento y Córdoba atraviesa una situación de estas características. En abril de 2025, el mismo comercio sufrió otro robo durante la madrugada con una modalidad similar.

En aquella oportunidad también habían roto una abertura y utilizado un elemento para alcanzar desde afuera bolsos, mochilas y riñoneras. El ladrón había regresado varias veces durante un lapso aproximado de dos horas.

“Siempre la misma modalidad. Eso es lo peor de todo, que por más medidas que tomes, siempre lo terminan logrando y es lo que más impotencia te da”, lamentó Victoria al recordar aquel antecedente.

La comerciante sostuvo además que hechos similares se han registrado en viviendas y otros negocios del sector. Frente a un nuevo episodio que vuelve a generar pérdidas por la mercadería sustraída y los daños ocasionados en el local, resumió el impacto que provoca atravesar nuevamente una situación de estas características: “Está todo muy difícil y es muy difícil seguir con tanta impotencia”.