Nuevo puente: la Provincia anticipó que en los próximos días comenzarán los trabajos en avenida 7 de Marzo

La obra del nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé entrará en los próximos días en una nueva etapa sobre el acceso santotomesino. De acuerdo con el cronograma informado por la Provincia, está previsto finalizar los trabajos sobre calle Mitre y comenzar las tareas sobre avenida 7 de Marzo durante esta segunda semana de agosto.

Las intervenciones forman parte de las obras de infraestructura vial que se ejecutan en la cabecera de Santo Tomé para conectar la ciudad con el nuevo viaducto sobre el río Salado. Actualmente, los trabajos sobre calle Mitre se encuentran en su tramo final, mientras se prepara el avance hacia una de las principales arterias de acceso a la ciudad.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en Mitre la subrasante y la base ya están finalizadas, mientras restan aproximadamente 25 metros de calzada para completar la segunda cuadra. Además, la bocacalle de 9 de Julio y Mitre presenta un avance cercano al 75 %.

El cronograma oficial establece que la finalización de Mitre y el inicio de los trabajos en avenida 7 de Marzo se producirían entre la primera y la segunda semana de agosto. Con el comienzo de esta última, la Provincia anticipó así que el traslado de los trabajos hacia esa avenida se concretaría en los próximos días.

Cómo avanzan las obras en Santo Tomé

Antes de avanzar sobre 7 de Marzo, los trabajos se concentran en completar las tareas pendientes sobre Mitre y en las obras de desagües pluviales.

El conducto de desagüe pluvial ya fue completado en calle Mitre y actualmente continúa su ejecución por avenida 7 de Marzo en dirección a Falucho. Esta infraestructura forma parte de las obras necesarias para adecuar el sector a la nueva conexión vial.

Desde la Provincia destacaron que el frente de obra santotomesino mantiene un ritmo sostenido y que, una vez completadas las tareas sobre Mitre, se abrirá un nuevo frente sobre 7 de Marzo, una avenida clave para la circulación hacia el nuevo puente.

“Tenemos dos cabeceras activas al mismo tiempo. En Santa Fe avanzamos con el hormigón de calzada y en Santo Tomé cerramos Mitre y abrimos 7 de Marzo. La obra urbana es compleja por las interferencias de servicios, pero el ritmo es bueno”, señaló el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo.

El avance del nuevo Puente Carretero

En paralelo con las obras urbanas de ambas cabeceras, la Provincia retomó esta semana el pilotaje en el cauce activo del río Salado, aprovechando la bajante del río. Se trata de uno de los últimos trabajos pendientes de la infraestructura del nuevo puente.

La estructura presenta actualmente un 55 % de avance general, mientras que la infraestructura alcanza el 95 %. Ya fueron ejecutados 131 de los 136 pilotes, 130 de las 136 columnas y 40 de los 42 cabezales.

Sobre esta instancia de construcción, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “volvimos al trabajo en el río: el pilotaje en el cauce es el último tramo de la infraestructura que nos faltaba completar y un hito clave para cerrar esta obra histórica. El gobernador Pullaro nos pidió no parar nunca y lo cumplimos, porque mientras esperábamos la bajante avanzamos en todos los otros frentes y hoy estamos al 55 % en el puente”.

En cuanto a la superestructura, se fabricaron 144 de las 215 vigas previstas y 140 ya fueron montadas, con 28 vanos completos. Además, los tableros hormigonados alcanzan 23 de los 43 previstos.

Con una extensión total de 1.324 metros, el nuevo Puente Carretero se convertirá en una de las principales obras viales de la región y, según la Provincia, es actualmente el puente en construcción más largo de la Argentina y el segundo de Sudamérica.

“Con la viga lanzadora en armado y el trabajo de pilotaje sobre el cauce, los próximos meses van a mostrar un salto muy visible en el avance de la superestructura. Esta obra no para”, concluyó el ministro Enrico.