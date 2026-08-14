La industria tuvo un leve repunte en junio, pero más del 40% de su capacidad sigue ociosa

La utilización de la capacidad instalada de la industria mostró una leve mejora en junio, aunque el dato todavía refleja un nivel elevado de ociosidad en las fábricas. Según informó el INDEC, las industrias utilizaron el 59,1% de su capacidad productiva, apenas por encima del 58,9% registrado en el mismo mes de 2025.

El dato implica que el 40,9% de la capacidad instalada permaneció ociosa durante junio. De esta manera, el indicador volvió a acercarse al 60%, aunque todavía se mantiene lejos de un escenario de utilización plena de las instalaciones industriales.

En la comparación mensual también hubo una mejora: en mayo, la utilización había sido del 58,3%, por lo que el indicador avanzó 0,8 puntos porcentuales. El repunte se produjo en paralelo con una mejora de la actividad industrial, que en junio creció 0,9% respecto de mayo y 2% en comparación con junio de 2025.

Sin embargo, el resultado no alcanza para hablar todavía de una recuperación sostenida. En el primer semestre del año, la industria produjo 2,2% menos que en el mismo período de 2025, por lo que el desempeño de junio se encuadra más en una dinámica de estabilización que en un fuerte rebote del sector.

Entre las ramas industriales con mayor utilización de su capacidad se destacó la refinación de petróleo, con un 86,7%. Le siguieron las industrias metálicas básicas, con 68,7%; sustancias y productos químicos, con 67%; papel y cartón, con 66,2%; y alimentos y bebidas, con 64,4%.

En el otro extremo se ubicaron algunos de los sectores con mayor capacidad ociosa. La industria automotriz utilizó apenas el 45,5% de sus instalaciones, mientras que la metalmecánica, sin incluir automotores, llegó al 41,5%. El nivel más bajo correspondió a productos de caucho y plástico, con apenas 41%.

También registraron niveles inferiores al promedio de la industria los productos del tabaco, con 46,3%; los textiles, con 46,6%; los minerales no metálicos, con 51,8%; y edición e impresión, con 53,5%.

En algunos casos, además, la situación empeoró respecto de junio del año pasado. La industria automotriz pasó de utilizar el 52% de su capacidad al 45,5%, una caída de 6,5 puntos porcentuales. La metalmecánica, por su parte, retrocedió del 45,9% al 41,5%, en un contexto marcado por la menor producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico.

Según los datos del IPI manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 27,9% interanual, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico se redujo 22,9%.

Acero, alimentos y petróleo impulsaron el indicador

Entre los sectores que explicaron la mejora general se destacó la industria siderúrgica. Las industrias metálicas básicas utilizaron el 68,7% de su capacidad, frente al 64,3% de junio de 2025. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo aumentó 8,2% interanual durante el mes.

También tuvo un buen desempeño la refinación de petróleo, que alcanzó una utilización del 86,7%, por encima del 83,2% registrado un año atrás. La mejora estuvo vinculada con un mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.

Por último, la utilización de la capacidad instalada en alimentos y bebidas pasó del 62,7% al 64,4% en la comparación interanual. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el resultado estuvo relacionado, entre otros factores, con el aumento del 3,1% en la elaboración de aceites y subproductos de soja.

Así, el dato de junio muestra una industria que logró recuperar parcialmente el nivel de utilización, pero que todavía mantiene más de cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva sin utilizar y acumula una caída en la producción durante el primer semestre.