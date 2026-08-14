Sigue la polémica en Sauce Viejo: el Concejo intimó a Papaleo y el intendente anticipó que no se retractará

Por Santotomealdía



Sigue la polémica entre el intendente Mario Papaleo y el Concejo Municipal de Sauce Viejo. Este jueves, el cuerpo legislativo aprobó una resolución en rechazo a una publicación en la que el mandatario acusó a los seis concejales de adeudar, en conjunto, alrededor de $10 millones en impuestos municipales. Los ediles sostienen que esas afirmaciones “carecen de sustento” e intimaron al mandatario a rectificarlas públicamente en un plazo de cinco días hábiles.

El nuevo cruce se produce en medio del conflicto que mantienen el Ejecutivo y el Legislativo y que la semana pasada tuvo uno de sus puntos de mayor tensión por la falta de pago de los haberes de los concejales. Ahora, el cuerpo advirtió que, si Papaleo no rectifica sus acusaciones, se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales. Tras conocerse públicamente la resolución, el intendente anticipó: “Nadie va a retractarse de decir la verdad”.

La controversia que derivó en la resolución comenzó días atrás, cuando Papaleo publicó en sus redes sociales una fotografía de los seis concejales y afirmó: “Los concejales de Sauce Viejo deben en total alrededor de 10 millones de impuestos municipales”.

En esa misma publicación, el intendente agregó: “Pese a que se victimizan, es lamentable que usen cargos políticos para no cumplir con sus obligaciones tributarias”. También cuestionó las presentaciones realizadas por los ediles ante organismos provinciales y sostuvo que esa decisión denotaba “ignorancia” respecto de la autonomía municipal.

El Concejo respondió institucionalmente este jueves. En la resolución aprobada, rechazó “enérgicamente” las manifestaciones de Papaleo y sostuvo que las acusaciones “carecen de sustento” y resultan “agraviantes para el honor, la dignidad y la imagen institucional” del cuerpo y de cada uno de sus integrantes.

En concreto, los concejales resolvieron intimar a Papaleo para que rectifique públicamente sus expresiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación, utilizando el mismo medio y con una difusión similar.

Además, dejaron establecido que, si esa rectificación no se produce dentro del plazo fijado, el Concejo se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales que correspondan, tanto penales —por calumnias e injurias— como civiles por una eventual afectación al honor.

La Presidencia del cuerpo quedó encargada de realizar la notificación fehaciente al intendente, mediante nota con cargo o carta documento, y de difundir la resolución a través de los canales oficiales del Concejo.

Papaleo anticipó que no se retractará

Luego de que un medio difundiera un fragmento de la sesión en la que fue presentada la resolución, Papaleo respondió públicamente y anticipó que no tiene intención de retractarse. “Nadie va a retractarse de decir la verdad. Que pregunten en la reunión quién debe impuestos y quién no y lo expongan públicamente”, escribió el intendente.

En el mismo comentario agregó que “el sauceño está cansado del silencio cómplice” y realizó además una afirmación particular sobre uno de los integrantes del Concejo.

La respuesta se produjo después de que la resolución tomara estado público, aunque eso no implica que Papaleo haya sido formalmente notificado de la intimación. Según establece el texto aprobado, el plazo de cinco días hábiles comienza a correr a partir de esa notificación.

Un conflicto que viene escalando

Este nuevo episodio se inscribe en una disputa institucional que se profundizó durante las últimas semanas. La semana pasada, los seis concejales denunciaron que el Municipio les adeudaba los salarios correspondientes a junio y julio, además del medio aguinaldo.

Posteriormente, el Concejo hizo públicos fragmentos de mensajes atribuidos a Papaleo. En uno aparecían insultos contra los ediles y, en otro, el intendente afirmaba que “no van a cobrar ni un peso” hasta que aprobaran una ordenanza. Ante esa situación, el cuerpo dio intervención a la Secretaría de Municipios y Comunas, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Fue después de esos episodios cuando Papaleo realizó públicamente las acusaciones sobre supuestas deudas tributarias de los concejales. El reclamo por el pago de los haberes y la controversia por las obligaciones tributarias son cuestiones diferentes: la resolución aprobada este jueves responde específicamente a las acusaciones realizadas por el intendente en sus redes sociales.

Con la decisión del Concejo y la posterior respuesta pública de Papaleo, el conflicto suma ahora una posible derivación judicial: el Legislativo exige una rectificación y el intendente ya anticipó públicamente que no tiene intención de retractarse.