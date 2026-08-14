El entrenador de Barcelona insiste para contratar a Julián Álvarez

Hansi Flick no se resigna a tener a Julián Álvarez en Barcelona. El entrenador alemán volvió a pedirle a la dirigencia del club catalán que mantenga las gestiones por el delantero argentino, pese a que las negociaciones con Atlético de Madrid atraviesan un momento de estancamiento.

La información fue difundida por el periodista Gerard Romero, quien señaló que Flick insistió en hacer un último esfuerzo para intentar concretar la llegada de la Araña. El técnico considera al campeón del mundo una pieza ideal para reforzar el ataque del equipo que acaba de consagrarse campeón de España.

El principal problema para Barcelona es la postura del Atlético. El conjunto madrileño rechazó una oferta de 100 millones de euros y dejó en claro que tampoco estaría dispuesto a aceptar propuestas superiores. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, fue contundente al respecto: aseguró que no aceptarían una oferta de 150 millones ni siquiera una de 200 millones de euros.

En paralelo, Julián, de 26 años, ya manifestó su intención de buscar una salida del Atlético de Madrid. El delantero regresó a los entrenamientos del equipo mientras espera una definición sobre su futuro y, según trascendió, habría solicitado una reunión con Gil Marín para intentar encontrar una solución.

El encuentro, sin embargo, no habría tenido el resultado esperado. De acuerdo con el periodista Jota Jordi, el dirigente respondió de manera tajante ante el pedido del argentino: “No tengo nada que hablar contigo”.

En este escenario, Barcelona mantiene abiertas otras alternativas para reforzar su ofensiva, aunque Flick continúa teniendo a Julián como su principal objetivo. El plan B también apunta a un delantero de la Selección argentina: Lautaro Martínez.

El atacante del Inter de Milán ya había estado en el radar del conjunto catalán y vuelve a aparecer como una opción debido a su capacidad para asociarse con sus compañeros, participar en la elaboración del juego y aportar gol dentro del área. Lautaro, además, tiene contrato con el club italiano hasta 2029.

Por ahora, la situación de Julián continúa sin resolución. Barcelona quiere sostener la negociación, mientras Atlético de Madrid se mantiene firme en su negativa y el delantero busca destrabar su futuro.