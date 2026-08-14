YPF presentó el mayor proyecto del RIGI: US$51.000 millones para producir y exportar gas

YPF presentó “Argentina LNG”, un proyecto de US$51.000 millones para producir y exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, que se convirtió en la mayor iniciativa de inversión ingresada hasta ahora al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La petrolera estatal llevará adelante el proyecto junto con Eni, de Italia, y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Según explicó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, se trata de la inversión más importante presentada hasta el momento bajo el régimen impulsado por el Gobierno.

El objetivo es transformar parte del gas producido en Vaca Muerta en GNL destinado a los mercados internacionales, con una infraestructura especialmente diseñada para sostener una operación de gran escala.

La primera etapa contempla una inversión cercana a US$29.000 millones hasta 2031, cuando está prevista la entrada en funcionamiento de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG). De ese monto, unos US$24.000 millones estarán destinados a infraestructura, mientras que los US$5.000 millones restantes se utilizarán para desarrollar el upstream y perforar los pozos necesarios para garantizar el suministro de gas.

Cómo será el proyecto

“Argentina LNG” contempla una cadena integrada que comenzará con la producción de gas rico en Neuquén y continuará con infraestructura de transporte, plantas de procesamiento y trenes de fraccionamiento de líquidos.

El gas será posteriormente enviado hacia dos unidades flotantes de licuefacción, que tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) y estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro, en el golfo San Matías.

Para YPF, la incorporación del proyecto al RIGI resulta clave para avanzar con una iniciativa que apunta a convertir a la Argentina en un exportador global de energía y ampliar la generación de divisas a partir de los recursos de Vaca Muerta.

El impacto también se proyecta sobre el empleo y los proveedores locales. Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, se generarían más de 20.000 puestos de trabajo por año. Una vez que el complejo entre en operación, se estima que se mantendrán alrededor de 8.000 empleos anuales.

Además, el proyecto prevé una fuerte participación de empresas argentinas, con una contratación estimada de US$15.000 millones en bienes y servicios nacionales, lo que podría impulsar actividades industriales y productivas vinculadas con el sector energético.

El RIGI y la magnitud de la inversión

La escala de “Argentina LNG” permite dimensionar la importancia que el Gobierno asigna al régimen de incentivos para grandes inversiones. Los 21 proyectos RIGI aprobados hasta ahora acumulan US$46.708 millones, una cifra inferior a la inversión total prevista únicamente para la iniciativa de YPF, Eni y XRG.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado días atrás que estaba próximo a anunciarse un proyecto de magnitud cercana a los US$50.000 millones.

Desde YPF destacaron que el nuevo emprendimiento permitirá avanzar hacia una mayor inserción de la Argentina en el mercado energético internacional, con Vaca Muerta como principal fuente de abastecimiento para una futura industria exportadora de GNL.