La Antorcha de los Juegos Suramericanos llegó a Santa Fe y recorrerá toda la provincia

La cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo desde este jueves un nuevo símbolo: la llegada de la Antorcha Suramericana a la provincia. El fuego ya comenzó su recorrido por los 19 departamentos santafesinos para llevar el espíritu de la competencia a cada rincón del territorio, en el camino hacia el gran evento deportivo que comenzará el 12 de septiembre.

La llama llegó este jueves a Rosario desde Bolivia y dio inicio a un recorrido que busca, por un lado, llevar los valores y la experiencia de los deportes olímpicos por todo el territorio provincial y, por el otro, nutrirse de la fuerza y la energía de cada santafesina y santafesino para dar vida a un evento sin precedentes en Santa Fe.

“La Antorcha Suramericana va a recorrer los 19 departamentos porque queremos que los Juegos se vivan en toda Santa Fe. Las competencias van a tener sus sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela, pero este evento pertenece a toda la provincia”, resaltó Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la provincia.

Y agregó: “Queremos que cada localidad, cada club, cada escuela, cada familia y cada santafesino pueda sentirse parte de esta celebración y de esta oportunidad histórica. La antorcha lleva el espíritu de los Juegos a cada rincón, pero también recoge algo de cada lugar por el que pasa: la energía, la identidad y el orgullo de una provincia que ya empezó a jugar”.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

“Es mucho más que un símbolo, representa el espíritu del deporte, la unión entre todos los países. Y, bueno, todos los valores que ya conocemos bien todos los deportistas, como el esfuerzo, el compañerismo, la superación”, resaltó Federico Grabich, ex nadador y embajador de los Juegos Suramericanos 2026.

El atleta fue el responsable de recibir el fuego suramericano en su llegada a la provincia, en un acto cargado de simbolismo y emoción. “Después de tantos años representando a nuestro país poder ser parte de todo esto y acompañar el camino de los juegos en la ciudad donde vivo o en mi propia ciudad es un orgullo muy grande y la verdad que es una emoción que remueve un poco todo lo vivido de mi carrera deportiva”, dijo.

Una antorcha que recorrerá toda la provincia

El recorrido de la Antorcha Suramericana tendrá una particularidad: llegará a los 19 departamentos de Santa Fe, extendiendo el espíritu de los Juegos más allá de las tres ciudades que serán sede de las competencias.

“La oportunidad de recibir a todos los atletas de Sudamérica es muy importante, ya que podemos mostrar todo lo que somos para poder inspirar también a nuestros chicos y a las generaciones que vienen dentro del deporte”, expresó Grabich.

La Antorcha Suramericana recorrerá cada localidad como un símbolo de encuentro y participación, poniendo en valor aquellos espacios que forman parte de su identidad: lugares históricos, culturales, deportivos, turísticos y de relevancia para cada comunidad. Será un símbolo que permitirá que localidades de todo el territorio provincial se sumen a la celebración y comiencen a palpitar el acontecimiento deportivo.

“Los Juegos Suramericanos son mucho más que 15 días de competencia. Son una inversión que queda en infraestructura deportiva y urbana, en nuevas capacidades para nuestros clubes y atletas, en oportunidades para el desarrollo económico y turístico, y también en experiencias que van a formar parte de la vida de miles de santafesinos”, reconoció Aeberhard.

“Pero hay un legado que es todavía más profundo: que una generación pueda acercarse al deporte, conocer nuevas disciplinas, encontrarse con otras culturas y entender que el deporte también transforma comunidades. Por eso queremos que toda la población sea protagonista: porque los Juegos terminan el 26 de septiembre, pero el legado que estamos construyendo tiene que seguir mucho después”, subrayó la vocera.

Propuestas para cada zona

El recorrido comenzó este jueves con la llegada de la Antorcha a Rosario, proveniente de Bolivia, y continuará durante agosto y septiembre por distintos puntos de la provincia. El cronograma contempla su paso por San Lorenzo, Coronda, Santa Fe, Recreo, Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Vera, Villa Ocampo, Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong, Cañada de Gómez, Venado Tuerto y, durante septiembre, Firmat, Casilda, Pujato, Funes, Granadero Baigorria, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco.

Además de los lugares en los que estará el Tour Suramericano recibiendo la antorcha, se prevé que otras localidades acompañen el paso del Fuego con sus atletas, vecinos e instituciones. Tal es el caso de ⁠Gálvez, ⁠⁠Santo Tomé, Avellaneda, ⁠⁠Helvecia, ⁠⁠Gobernador Crespo y ⁠⁠Totoras.



