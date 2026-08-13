Calle Santiago del Estero tendrá sentido único entre avenida Luján y Entre Ríos

Por Santotomealdía



Calle Santiago del Estero pasará a tener sentido único de circulación entre avenida Luján y Entre Ríos a partir del próximo jueves 20 de agosto, según informó el Municipio. La modificación tendrá carácter definitivo y establecerá que, en ese tramo, los vehículos únicamente podrán circular en dirección este a oeste.

El cambio comenzará a aplicarse desde el jueves y corresponde a la implementación definitiva de lo establecido por la Ordenanza Nº 3480/2021. Ante la modificación, desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona durante los primeros días de adaptación.

Según se explicó oficialmente, la medida busca ordenar el flujo vehicular, favorecer una mayor fluidez del tránsito en el sector y contribuir a la seguridad vial.

De esta manera, quienes transiten por Santiago del Estero entre avenida Luján y Entre Ríos deberán hacerlo exclusivamente de este a oeste una vez que entre en vigencia la nueva modalidad.

Desde el Municipio remarcaron especialmente la necesidad de extremar las precauciones durante los primeros días, teniendo en cuenta que los conductores habituales del sector deberán adaptarse al nuevo esquema de circulación.

Por último, ante dudas o consultas relacionadas con la modificación, los vecinos pueden comunicarse con la oficina de Policía Municipal al teléfono 4746048.