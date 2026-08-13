Detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura por violencia de género

Un hombre de 26 años, que era buscado en el marco de una causa por violencia de género, fue detenido este jueves por la mañana en nuestra ciudad. El sujeto fue interceptado por personal del Comando Radioeléctrico y trasladado a la Comisaría 12da.

Según informó la Policía, la persona en cuestión fue interceptada para un chequeo preventivo en inmediaciones de 4 de Enero y avenida Ejército Argentino, y no pudo acreditar su identidad ni justificar su presencia en el lugar.

Una vez en la sede policial, al verificar sus datos, constataron que sobre el mismo pesaba un pedido de captura vigente desde el 20 de noviembre pasado. Según se conoció, era requerido por un Juzgado de Familia de Paraná, Entre Ríos, en el marco de una causa relacionada con violencia de género.

Tras realizarse las actuaciones correspondientes, el sujeto quedó a disposición judicial.