Puente Carretero: Provincia marcó que las reparaciones “le corresponden a Nación”

Por Santotomealdía



El Gobierno provincial marcó este jueves que las reparaciones preventivas pendientes en el Puente Carretero “le corresponden a Nación”, luego de haber analizado la posibilidad de asumir los trabajos solicitados por Vialidad Nacional. La definición fue expresada por Felipe Michlig durante una recorrida por las obras del nuevo puente, ante una consulta sobre qué había ocurrido con el pedido formulado en junio.

A fines de junio, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, había confirmado que Santa Fe estaba evaluando económicamente la intervención y no descartaba colaborar, pese a sostener que no era su responsabilidad. Este jueves, Michlig afirmó que “esto le corresponde al Estado Nacional”, aunque no precisó si la Provincia descartó definitivamente ejecutar los trabajos.

La declaración se produjo en el marco de una recorrida de autoridades provinciales por los distintos frentes de la obra del nuevo puente, que actualmente avanza tanto sobre el cauce del río Salado como en sus cabeceras.

Michlig, presidente provisional del Senado, se encontraba este jueves a cargo del Poder Ejecutivo provincial debido al viaje del gobernador Maximiliano Pullaro a Chile. Durante la actividad fue consultado específicamente sobre el pedido que Vialidad Nacional había realizado a Santa Fe y sobre si, después del análisis iniciado semanas atrás, se había tomado alguna decisión.

En su respuesta, el dirigente cuestionó el rol del Gobierno nacional y reclamó una mayor presencia del Estado en materia de infraestructura. “Yo espero que Nación definitivamente comprenda, el presidente Milei y todos sus ministros y demás, el rol que tiene que tener un Estado. No puede estar ausente, tiene que estar presente como está el Estado santafesino a través de su gobierno y de los distintos poderes del Estado”, expresó.

Michlig también planteó que Santa Fe aporta recursos al Estado nacional y reclamó que esos fondos tengan un correlato en obras e inversiones. “Demasiados recursos nos sacan, demasiado aportamos y prácticamente nada viene para que podamos apuntalar al sector productivo, para que podamos defender la vida de todos los que transitamos las rutas, para que podamos tener mejor calidad de vida”, sostuvo.

Finalmente, al referirse específicamente a las reparaciones del Carretero, dejó la definición más contundente: “Esto le corresponde al Gobierno nacional y espero que con todo lo que recaudan puedan darnos la respuesta que nosotros merecemos”.

Una discusión que comenzó en junio

El tema se hizo público el 11 de junio, cuando el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, reveló que Vialidad Nacional había detectado problemas en el Puente Carretero y enviado una nota solicitando a la Provincia que evaluara hacerse cargo de las reparaciones.

Posteriormente, Santotomealdía pudo conocer que los controles técnicos habían advertido la necesidad de realizar intervenciones preventivas en algunos apoyos, mientras que Enrico confirmó que el pedido contemplaba específicamente la reparación de cuatro juntas.

En aquel momento, fuentes de Vialidad Nacional consultadas por este medio aclararon que no se trataba de una situación crítica ni que requiriera restricciones inmediatas para la circulación, aunque remarcaron la necesidad de intervenir preventivamente para evitar un deterioro mayor.

Enrico rechazó públicamente que esos trabajos fueran responsabilidad de Santa Fe y sostuvo que el Puente Carretero continuaba siendo una infraestructura nacional. Según explicó entonces, la intervención propuesta apuntaba a evitar una situación similar a la ocurrida en 2024, cuando el deterioro de una ménsula Gerber derivó en restricciones al tránsito durante casi ocho meses.

Qué dice el convenio entre Nación y Provincia

En medio de aquella discusión, Santotomealdía accedió al convenio firmado entre Vialidad Nacional y la Provincia por la construcción del nuevo puente y constató que no existe una cláusula que establezca expresamente la transferencia a Santa Fe de la responsabilidad por el mantenimiento o las reparaciones del actual Puente Carretero.

La controversia estaba centrada en las distintas interpretaciones del acuerdo. Mientras desde ámbitos vinculados a Vialidad Nacional sostenían que la denominada “zona de caminos” había quedado temporalmente bajo responsabilidad provincial, el Gobierno santafesino entendía que las obligaciones establecidas en el convenio correspondían exclusivamente a la nueva obra.

Provincia había empezado a calcular cuánto costaría

Pese a sostener que las reparaciones no eran de su responsabilidad, semanas después el Gobierno provincial comenzó a analizar concretamente la posibilidad de intervenir.

El 25 de junio, Seghezzo confirmó que Vialidad Provincial estaba evaluando económicamente los trabajos solicitados por Nación. “Ya estamos evaluándolo económicamente. No es una obligación nuestra, no nos corresponde hacerlo. Tenemos una obra al lado del puente de ellos, le podemos dar una mano y qué sé yo, hay que ver la cuestión de la plata. Ahora, por lo menos, estamos viendo cuánto vale”, había señalado.

De esa manera, aunque Provincia mantenía su posición respecto de quién tenía la responsabilidad sobre el Carretero, dejaba abierta la posibilidad de colaborar y eventualmente realizar las reparaciones.

Desde aquella declaración no se habían conocido públicamente avances sobre el análisis económico ni una decisión respecto de los trabajos.

Ahora, ante la consulta realizada durante la recorrida por el nuevo puente, Michlig ubicó nuevamente la responsabilidad de la intervención en el Gobierno nacional y reclamó que sea Nación quien brinde una respuesta. Sin embargo, no informó qué resultado tuvo la evaluación iniciada por Vialidad Provincial ni confirmó que Santa Fe haya descartado definitivamente hacerse cargo de las tareas.

De este modo, sigue sin conocerse cuándo se realizarán las intervenciones preventivas sobre las cuatro juntas del Puente Carretero y qué organismo terminará ejecutándolas.