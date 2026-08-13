Benassi: “Hay mucho trabajo por delante y vamos a observar de cerca el cumplimiento de los acuerdos”

Por Santotomealdía



El secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, calificó como “un buen primer paso” los acuerdos alcanzados este miércoles con el Ejecutivo municipal, que llevaron al gremio a suspender las asambleas y el quite de colaboración que había iniciado esta semana. Sin embargo, remarcó que el sindicato continúa en estado de alerta y seguirá de cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5, Benassi explicó que todavía queda “mucho trabajo por delante” y que la suspensión de las medidas responde a los avances conseguidos en la negociación. Entre ellos destacó el pase a planta permanente de 21 trabajadores, una nueva cohorte prevista para diciembre y una agenda de reuniones para abordar otros reclamos. Además, precisó que el Ejecutivo se comprometió a reducir progresivamente la deuda por horas extras para luego discutir la actualización de su valor.

“Hubo una demostración de ambas partes de querer llegar a un acuerdo, por lo que nosotros suspendimos temporalmente las medidas que veníamos llevando de asamblea en los lugares de trabajo”, explicó Benassi. No obstante, aclaró que ASTEOM continuará “observando de cerca el cumplimiento de los compromisos que se asumieron”.

Uno de los avances concretos fue el pase a planta de 21 trabajadores, que ya fueron convocados formalmente y deben firmar los respectivos decretos a partir de este jueves. Según contó Benassi, los empleados participaron el miércoles de una reunión en el IFE, con la presencia del intendente Miguel Weiss Ackerley, donde fueron notificados oficialmente.

Para ASTEOM, el acuerdo tiene además un significado relacionado con la continuidad de la normativa que regula esos pases. “Con este último pase ya hay más de 470 personas que han pasado a planta permanente desde su sanción allá por 2015”, señaló Benassi.

“Ratificar la vigencia de esta norma para nosotros es importantísimo porque es un derecho conquistado”, sostuvo.

El acuerdo también contempla que durante la primera semana de diciembre se concrete una nueva cohorte de pases a planta permanente.

Una agenda de reclamos que continúa abierta

Benassi explicó que la decisión de mantener el estado de alerta está directamente relacionada con el cumplimiento de la agenda acordada para las próximas semanas y meses.

Para el martes próximo quedó prevista una reunión del Comité Mixto de Higiene y Seguridad, donde se abordarán reclamos vinculados con problemas edilicios, el parque automotor municipal, elementos de protección personal e indumentaria de trabajo.

Dos días después se reunirá la Junta de Reclamos, con planteos relacionados principalmente con el encasillamiento escalafonario y las tareas asignadas a los trabajadores. Sobre este último punto, Benassi dimensionó la cantidad de situaciones todavía pendientes: “Debe haber más de 200 notas en la Junta de Reclamos, así que es muchísimo el trabajo por delante”.

Cómo se pagaría la deuda por horas extras Otro de los puntos centrales de la negociación es la deuda acumulada por horas extras, uno de los reclamos que había impulsado el inicio del plan de lucha. Benassi explicó que el compromiso asumido por el Ejecutivo consiste, en una primera etapa, en reducir progresivamente la deuda durante las próximas semanas. Según indicó, esta semana debía abonarse una primera quincena de las pendientes.



“El compromiso fue, en primer lugar, pagar esta semana una primera quincena de las que se estaban debiendo y seguir el resto en las próximas semanas, acercando durante todo este mes, el mes que viene, la deuda a cero”, detalló. De todos modos, aclaró que todavía no existe un cronograma preciso con montos y fechas. Según señaló, el Ejecutivo se comprometió a realizar los cálculos y comunicar posteriormente de qué manera y en qué plazos cancelará la deuda.



Una vez encaminada esa situación comenzará una segunda discusión: la actualización del valor de las horas extras, que el gremio viene reclamando por el atraso acumulado. “Terminado ese plazo, la siguiente etapa de esta discusión es discutir el valor, porque eso también preocupa dado el enorme atraso que llevan”, explicó.

“Seguimos en estado de alerta”

Benassi remarcó que la suspensión de las asambleas constituye un gesto ante los avances obtenidos, pero no implica que ASTEOM considere terminado el conflicto. “Levantamos las medidas previstas para esta semana como gesto de conformidad y de buena predisposición, porque esto muestra claras muestras de estar avanzando”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la situación será evaluada a medida que se cumplan los compromisos asumidos. En caso de que eso no ocurra, el gremio mantiene abierta la posibilidad de retomar las acciones que había comenzado esta semana. “Es un buen primer paso, levantamos preventivamente las medidas dispuestas para esta semana, pero seguimos en estado de alerta y vigilando de cerca el cumplimiento de esta agenda de trabajo”, sintetizó Benassi.